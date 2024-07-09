  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin duayen gazetecisi İrfan Değirmenci gay olduğunu bir kez daha mı itiraf etti?
Gündem

CHP’nin duayen gazetecisi İrfan Değirmenci gay olduğunu bir kez daha mı itiraf etti?

Yeniakit Publisher
2024-07-09 10:17:00 -
CHP’nin duayen gazetecisi İrfan Değirmenci gay olduğunu bir kez daha mı itiraf etti?

Sosyal medyada kendisi adına yayınlanan bir video için açıklama yapan CHP’nin duayen gazetecisi İrfan Değirmenci, “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız.” İfadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin LGBT açıklaması gündem olmuştu. Bugün ise Değirmenci'nini yaptığı açıklamada gay olduğunu itiraf etmiş oldu. “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de söylemişti

Yerel seçim döneminde yine adı LGBT ile anılan Değirmenci’nin, “Genel seçimde İzmir ikinci bölgede yüzde 5,40 oy almıştık. Çankaya’da bu oran yüzde 5,92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi Yaşasın Sosyalizm…Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de… Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım." sözleri de dikkat çekmişti.

İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı
İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı

Aktüel

İrfan Değirmenci'den ayrılık çıkışı! Halk TV’den ayrıldığını açıkladı, yine şaşırtmadı! O kararla bıraktı! Çekilme kararı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İrfan'ı bakın kim nereden aday yaptı
İrfan'ı bakın kim nereden aday yaptı

Gündem

İrfan'ı bakın kim nereden aday yaptı

TİP'li İrfan Değirmenci neden aday olduğu sorusuna cevap verdi! Tek bildikleri iktidara düşmanlık
TİP'li İrfan Değirmenci neden aday olduğu sorusuna cevap verdi! Tek bildikleri iktidara düşmanlık

Siyaset

TİP'li İrfan Değirmenci neden aday olduğu sorusuna cevap verdi! Tek bildikleri iktidara düşmanlık

İrfan Değirmenci bu açıklamasıyla 'Ben LGBT'liyim' mi dedi?
İrfan Değirmenci bu açıklamasıyla 'Ben LGBT'liyim' mi dedi?

Gündem

İrfan Değirmenci bu açıklamasıyla 'Ben LGBT'liyim' mi dedi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23