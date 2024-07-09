CHP’nin duayen gazetecisi İrfan Değirmenci gay olduğunu bir kez daha mı itiraf etti?

Yerel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı olan İrfan Değirmenci'nin LGBT açıklaması gündem olmuştu. Bugün ise Değirmenci'nini yaptığı açıklamada gay olduğunu itiraf etmiş oldu. “Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de söylemişti

Yerel seçim döneminde yine adı LGBT ile anılan Değirmenci’nin, “Genel seçimde İzmir ikinci bölgede yüzde 5,40 oy almıştık. Çankaya’da bu oran yüzde 5,92 oldu. Siyasete, ötekileştirilmeye çalışılan tüm kesimler adına TİP saflarında devam edeceğim. Yaşasın Türkiye İşçi Partisi Yaşasın Sosyalizm…Bir gün bu ülkede açlık da yok edilecek mutlaka, yoksulluk da… Veee ‘vegan festivali’ düzenlemek de yadırganmayacak; Açık kimlikli LGBTİ bir siyasetçi de… Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin tartışmasız seçim galibiyetini kutlarım." sözleri de dikkat çekmişti.

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