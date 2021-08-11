  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milletin aklıyla alay ediyor! Başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın'dan pes dedirten savunma

Bilim insanları oraya koştu! Malazgirt Savaşı’ndan kalıntılar bulundu

Afgan göçmenlerle ilgili sinsi plan deşifre oldu! İki ülkeden Türkiye'ye karşı ortak oyun

Sevilay Yılman'dan eski müdürü Fatih Altaylı'ya: İstismarı istismardan rant elde ediyor

Birgün gazetesi oyunu bozdu! Pardon ‘CHP başörtüyü yasaklamaz’ mı demiştiniz?

Aman dikkat beyin hücrelerini öldürüyor! İşte kesinlikle yenmemesi gereken 11 besin

WhatsApp kullananları üstüne basa basa uyardılar: Sakın tıklamayın

Yeni bir terör örgütü kuruldu! Türkiye ve kardeş ülkeye karşı...

Bartın ve Sinop'ta sel felaketi! Yol çöktü, köprüler yıkıldı.... Meteoroloji uyardı

Mehmet Şimşek'in görüştüğü tek partiyi açıkladı! Olay sözler
Şaşırtan olay! Denizin ortasındaki yolcu gemisinde koronavirüs çıktı!
Fiyatlar cep yakıyor! Pazaryeri boş kaldı
Hulusi Akar, İmran Han ile görüştü
Fahrettin Koca aşılamada yeni rakamı açıkladı!
Siyaset CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı Tosun Paşa'ya döndü
Siyaset

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı Tosun Paşa'ya döndü

Partisinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Aday Fatma öğretmen, Ekrem usta, Mansur kardeşim, Özgür, Kemal, Semra... Aday belli olana kadar hepimiziz" dedi. Özel'in anca komedi filminde olabilecek bu sözleri akıllara Tosun Paşa'daki "Hepimiz Paşayız" repliğini getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:45:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV’de Şimdiki Zaman programında CHP’nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

"Bizim bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ı yenecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak. Onun da ismini şimdiden açıklayayım…50+1’i alan kazanıyor. O zaman cumhurbaşkanı adayı şimdiden belli. Fatma Öğretmen Hanım var arkada oturuyor. Benim cumhurbaşkanı adayım o. Ekrem Usta oturuyor burada, Edremit sanayi sitesinde kaportacı, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Usta. Şurada 25 yaşında üniversite öğrencisi Aylin oturuyor, benim cumhurbaşkanı adayım o. En arkada 30 yıl önce Burdur’da askerliğini yapmış, çok muhafazakar ama onu hiç kırmayacak birbirine canlarına emanet ettikleri arkadaşıyla Ekrem oturuyor. Aday o. Veya şurada Mansur kardeşim var liseden terk. Aday Mansur bey. Aday Özgür, aday Kemal, aday Semra…Aday belli olana kadar hepimiziz."

Akıllara komedi filmi geldi

Özgür Özel'in anca komedi filmlerinde olacak bu sözleri akıllara Tosun Paşa filmini getirdi. Tosun Paşa'da Kemal Sunal'ın, "Hepimiz Paşayız" şeklindeki repliği Özel'in sözlerine benzetildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay