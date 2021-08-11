CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı Tosun Paşa'ya döndü

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KRT TV’de Şimdiki Zaman programında CHP’nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

"Bizim bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ı yenecek bir cumhurbaşkanı adayımız olacak. Onun da ismini şimdiden açıklayayım…50+1’i alan kazanıyor. O zaman cumhurbaşkanı adayı şimdiden belli. Fatma Öğretmen Hanım var arkada oturuyor. Benim cumhurbaşkanı adayım o. Ekrem Usta oturuyor burada, Edremit sanayi sitesinde kaportacı, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Usta. Şurada 25 yaşında üniversite öğrencisi Aylin oturuyor, benim cumhurbaşkanı adayım o. En arkada 30 yıl önce Burdur’da askerliğini yapmış, çok muhafazakar ama onu hiç kırmayacak birbirine canlarına emanet ettikleri arkadaşıyla Ekrem oturuyor. Aday o. Veya şurada Mansur kardeşim var liseden terk. Aday Mansur bey. Aday Özgür, aday Kemal, aday Semra…Aday belli olana kadar hepimiziz."

Akıllara komedi filmi geldi

Özgür Özel'in anca komedi filmlerinde olacak bu sözleri akıllara Tosun Paşa filmini getirdi. Tosun Paşa'da Kemal Sunal'ın, "Hepimiz Paşayız" şeklindeki repliği Özel'in sözlerine benzetildi.