CHP'nin Bursa adayı Mustafa Bozbey'in kaçak okuluna 44 milyon lira ceza

Bursa'da kaçak yapılaşma iddiasında bulunan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in, eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey'e ait olan okulun iki kat kaçak olarak yükseltildiği ortaya çıktı. Ayrıca güncel ruhsat olmadan inşaatta seviye artışı olduğu belirlenerek, mühürlendiği ortaya çıktı. Bozbey ve ailesine ait okul binasına Nilüfer Belediyesi Encümeni tarafından 44 milyon lira ceza kesildi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve ailesine ait Fide Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Konak Mahallesi'ndeki okul binasına, ruhsat harici inşaat yapılması nedeniyle Nilüfer Belediyesi Encümeni tarafından 44 milyon lira ceza kesildi.

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ekiplerinin yaptığı incelemede, güncel ruhsat olmadan inşaatta seviye artışı olduğu belirlenerek inşaat mühürlendi. Yapılan incelemede inşaat seviyesinin yüzde 90’a ulaştığı da ortaya çıktı.

Sehirmedya.com'un haberine göre, Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı sırasında ailesine ait Nilvak iştirakleri üzerinden 21 Kasım 2016 tarihinde 926/15 ruhsat numarasıyla inşaat ruhsatı verildi. Bina tamamlandıktan sonra Nilvak Okulları olarak hizmet vermeye başladı. Geçen yerel seçimler öncesi Şehirmedya’nın, Nilvak'ın, Bozbey'in aile vakfı olduğunu ortaya çıkarmasının ardından eğitim kurumu Asal Okulları’na devredildi. Ancak 2022 yılında bu firmanın kirasını ödemediği gerekçesiyle eğitim yılının ortasında Bozbeyler binası tahliye etti ve öğrenciler çeşitli okullara dağıtıldı. Bir sürü mağduriyetin yaşandığı tahliyenin ardından okulun sahibi olan Fide Özel Eğitim Hizmetleri, Şubat 2022 tarihinde binayla ilgili Nilüfer Dershanecilik Öğrenci Yurdu Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd’yi yetkilendirdi. Ve şirketin görünen adresi ise yine Bozbey’lere ait olan Altınşehir Mahallesi Aksoy Caddesi’nde hizmet veren Side Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak gösterildi.

Kaçak eleştirisi yaparken kaçaktan ceza yedi

CHP'nin Bursa adayı Bozbey ise, dün çıktığı bir canlı yayında Bursa’daki kaçak yapılaşmaya dem vurdu. Kaçak yapılaşmadan ceza yediği gün yayına çıkan Bozbey, "Yapılaşma konusunda elbette ciddi sorunlar var. 60’lı yıllarla birlikte Bursa’da sanayi arttı ve kaçak sanayi yapıları inşa edildi. Bir taraftan da yoğun göç ile birlikte plansız, hormonlu bir büyüme yaşadık ve bugünlere kadar geldi bu sorun. Bursa’nın bugün yaklaşık yüzde 60’ı kaçak yapılardan oluşuyor. Bu korkunç bir rakam. Burada ruhsatsız ve kaçak yapılmış yapılar maalesef bu oranlarda. Ben eğer seçimi kazanırsam, bir an önce kentsel dönüşüme hız vermemiz gerekiyor çünkü depreme dirençli yapılar Bursa’da az, burası bir deprem bölgesi. Kentin içinden 7 civarı aktif fay hattı geçiyor. Bu bilgilerin de vatandaş ile paylaşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bozbey’in şirketi aracılığı ile encümenin verdiği cezaya itiraz edeceği öğrenilirken, binanın kaçak olan bölümlerinin yıkılması bekleniyor.

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