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Siyaset CHP’nin Bodrum ‘adayı’ krize neden oldu!
Siyaset

CHP’nin Bodrum ‘adayı’ krize neden oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-01 15:38:00 -
CHP’nin Bodrum ‘adayı’ krize neden oldu!

Ahmet Aras’ın, Muğla’dan CHP Büyükşehir adayı gösterilmesini ardından Bodrum’a kendi adamını CHP adayı yapmak için yoğun bir lobi faaliyeti yaptığı öğrenildi.

Ahmet Aras’ın, Muğla’dan CHP Büyükşehir adayı gösterilmesini ardından Bodrum’a kendi adamını CHP adayı yapmak için yoğun bir lobi faaliyeti yaptığı öğrenildi.

Bodrum CHP’de Belediye Başkan adayını belirleme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum’daki anketlerde sonuncu çıktığı halde Muğla Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi yoğun tepkiye yol açan Ahmet Aras’ın, Bodrum’a da kendisine yakın olan Tamer Mandalinci isimli kişiyi aday yapmaya çalıştığı iddia edildi. Mandalinci’nin kabul görmemesi halinde de başka isimleri dayatmaya çalışacağı, mutlaka ‘bir adamını’ Bodrum’a aday yaptıracağını yakın çevresiyle paylaştığı bildirildi.

HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU

Ahmet Aras’ın, aday gösterildiği halde Muğla’da seçim çalışması yapmak yerine, hâlâ Ankara’ya gidip Bodrum adayını belirleme peşine düşmesinin CHP Genel Merkezi’nde hoşnutsuzluğa neden olduğu ileri sürüldü.

“Muğla Büyükşehir ile yetinmeyen” adam imajının Ahmet Aras’ın ismi üzerinde sıkıntı yarattığı, hatta cuma günü yapılacak CHP MYK toplantısında Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir adaylığının yeniden gözden geçirileceği, itirazların dikkate alınarak gerekirse yeniden oylamaya tabi tutulacağı öğrenildi.
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