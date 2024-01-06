CHP’nin bir ayağı Gezi'de bir ayağı Kandil'de

Buğra Kardan İstanbul

31 Mart yerel seçimlerinde de mağlûp olmaktan korkan CHP, devlet düşmanlarından medet umuyor. Ülkeyi kamplaştırmak ve toplumu kutuplaştırmak için gerekli her adımı atan Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi, ülkeyi yakıp yıkan Gezi provokatörlerini savunurken Mehmetçiğe mermi yağdıran bölücü terör örgütü üyelerine tek laf etmiyor. CHP Genel Başkanı Özel, dün de İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘Tam Yol İleri’ adlı seçim kampanyasını başlattığı toplantıda akla ziyan açıklamalar yaptı.

Tehlikeli oyun oynuyor

Özel’in Gezici Osman Kavala’yı, Can Atalay’ı, Tayfun Kahraman’ı, Mücella Yapıcı’yı, Mine Özerden’i ve Çiğdem Mater’i selamlaması tepkiyle karşılandı. Özel’in “Gezi İstanbul’un, Türkiye’nin onurudur” sözü infial uyandırdı. Ülkeyi yağmalayanlara arka çıkan Özel’in Türkiye’ye tehditler savuran Kandil’e çıt çıkarmaması da “pes” dedirtti. Özel’in CHP’nin büyük kurultayında Kobani eylemlerinin faili Selahattin Demirtaş’a selam yolladığı hatırlara geldi. Şehit cenazesinden çıkıp DEM’le ittifak görüşmesine gittiği, PKK’nın 12 Mehmetçiği katletmesinin akabinde teröre karşı yayınlanan bildiriye imza atmadığı hatırlandı.

İstanbul'u kaybetme korkusu

Konuya ilişkin akit’e konuşan Gazeteci Yazar Zihni Çakır, şunları dile getirdi: “Özel’in Gezi güzellemesi yapması normal. Bu Özel’e has üslup değil, CHP’nin haçlı zihniyetinin yansıması. CHP hiçbir zaman seçim mücadelesi vererek iktidara gelmedi. Bir taraftan tek adam yönetimi bir taraftan açık oy ve gizli tasnif skandalı vardı. 1950’de halkın iktidardan indirdiği CHP, ayaklanmalara ve darbelere sarıldı. 12 Eylül ve 28 Şubat darbesinden yararlanma, 27 Nisan muhtırasından faydalanma yoluna gitti. CHP’nin son genel başkanının terör örgütlerine ses çıkarmaması, yağmacılara selam göndermesi şaşırtıcı değil. Gezi de darbe girişimi idi. Özel’in vandalları selamlaması başlı başına skandaldır. Bu CHP’yi utandırmayacaktır. Ne yazık ki meşru yollardan iktidar olamayan CHP, gayrimeşru yapılardan kuvvet almayı tercih etmektedir. Yanlış yolda yürümeye devam etmektedir. Özel’le daha da marjinalleşmektedir. İmamoğlu ve emanetçisi Özel, Kandil’le aynı yönetim modelini benimsemektedir. Eş başkan modelini uygulamaktadırlar. Her şey açık. Kandil’in kuklası DEM’le ittifak ve güç birliği vardır. Son seçimlerin arefesinde HDP’yle mutabakat yapıldığına tanık olduk. Geri planda yatan fikirleri eylemleriyle örtüşmeye başladı. Bu yapının terör bileşenleriyle münasebetleri yerel seçimlerin bilhassa İBB’nin kaybedilme ihtimali yükselince daha da belirginleşecektir.”

Marjinallere yaranma gayreti

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş da şunları söyledi: “CHP, iyice marjinalleşmiş ve sağa sola savrulmaya başlamış durumda. Bu yapının ülkenin hayrına olacak bir planı yok. Geriye gittiğimizde de CHP’nin ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren konularda fikir üretmediğini, tüm enerjisini iç kavgalara çekişmelere harcadığını görüyoruz. Özgür Özel’in ve ekibinin milletin hassasiyetlerini paylaşmadığına, gönlüne girmeye yönelmediğine şahit oluyoruz. Özel ve ekibi, marjinal yapılarla ilerliyor. Bunu Özgür Bey’in Kavala, Atalay ve Demirtaş gibi isimleri selamlamasından anlıyoruz. Özgür Bey, bu isimleri ve millet adına tartışmalı konuları ön plana çıkararak, ‘Benim yüzde 25 kitlem var. Bu kitle her şeyi kabul eder’ deyip oyu yüzde 1’i bulmayan marjinal örgütlenmelere yaranma derdinde. CHP’nin neden aşama alamadığı belli. Algılarla İBB ve ABB’nin başına geçen Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın neden yol kat edemediği de ortada. Bunlar hizmetlere değil de makamlarını ilgilendirmeyen konuları odaklanıyorlar. Ezcümle CHP savruluyor.Üst aklın projelerini uygulamayı merkeze koyduğundan PKK ve siyasi kolunu hoş tutmaya çalışıyor. Hata ediyor. Böyle devam ederse sıkıntıdan kurtulamaz.”

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Fabrika ayarlarına dönüldü

CHP’nin İBB aday tanıtım programında 28 Şubat dili kullanıldı. Programda “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganı atıldı. Özgür Özel’in sözünü kesen CHP’lilerin sloganları ekranlara da yansıdı. Bu durum “CHP yeniden vesayetçi söylemlere sarıldı” şeklinde yorumlandı. Programda Özel’in de İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun da icraatları ve planlarına değinmediği görüldü. Çünkü CHP’li İBB 5 yılda bir arpa boyu yol almadı da ondan!

Baba-oğul arşivde kaldı yeni moda Eş Başkanlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce İBB adaylığı için ismi, selefi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Belki koltuğuma karışmaz” niyetiyle apar topar açıklanan mevcut başkan Ekrem İmamoğlu’nun Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı’na katılarak göstermelik bir şov yaptı. Aralarında kara kedi gibi dolaşan aday belirleme krizini, Muharrem İnce gibi isimlerle bastırmaya çalışın Özel, burada İstanbul’dan çok güncel siyasetten bahsederek edebiyat yaptı. İmamoğlu da zaten bir şey yapmadığı için anlatacak bir şeyi de yoktu ve sadece dostlar mecliste görsün kabilinde “Yine kazanacağız” naraları attı... Bu arada Kılıçdaroğlu ise sırtındaki hançeri unutmadı. Programa CHP’nin eski genel başkanları da davet edildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun gelmediği gözlendi. CHP’deki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine “baba-oğul” gibiyiz diyen Ekrem İmamoğlu’na kırgın olduğu, ihaneti affetmeyeceği ve yerel seçimlere yönelik yapılacak kampanya sürecinde yan yana gelmeyerek poz vermeyeceği öğrenildi..