CHP’nin başına o İslam düşmanı yakışır

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, her gün Türkçe tweet'lerle CHP tabanının gönlünü okşayan Hollandalı İslam düşmanı siyasetçi Geert Wilders’le ilgili ironik bir yazı kaleme aldı. Wilders’ın CHP’nin başına yakışacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz, CHP'nin başına Erdoğan'ın sandıkta üst üste koyup yendiği adaylardan hangisinin geçeceği tartışması hiç ilgimi çekmiyor.

Ne var ki yine bir seçim yenilgisi sonrası kayıkçı kavgasına mahkûm edilen CHP'deki nimetler, yurtdışındaki tutunamamış siyasetçilerin bile ilgisini çekiyor.

Belli ki bindelik oylarla CHP'den onlarca milletvekilliği kopartanların partiyi nasıl rahatça dolandırdıklarını görüyorlar.

"Neden olmasın" diye düşünüyorlar.

Suçlayamazsın.

Siyaset piyasası da serbest.



Hitler'den tek farkı Yahudilerin yerine Müslümanları, Türkleri koyması olan Geert Wilders'ın Hollanda'yı bırakıp Türk siyasetine dalmasının başka ne izahı var mesela?

Her gün Türkçe tweet'lerle CHP tabanının gönlünü okşuyor.

Sözlerine inanacak olursak CHP'li seçmen de ona karşı boş değilmiş, kendisine mesajlar atıp "Yetiş Geert" diyorlarmış.

"Yok artık!" demeyin.

İslamcı partilere oy veren modernist, laik seçmen; Avrupalı, saçını sarıya boyamış tescilli bir faşiste mi ikna olmayacak?

Baksanıza dün de Avrupa'da Türk kadınına sürünerek bile yaşama hakkı tanınmaması için çalışan Wilders'ın sonuna kalp emojisi koyduğu aşağıdaki tweet'ini like'lamaktan bir hâl oldular:

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal Atatürk " ”



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