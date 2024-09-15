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Siyaset CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!
Siyaset

CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:41:00 -
CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra yönetime oturan CHP'nin belediyeleri, kifayetsiz yönetimleriyle vatandaşları canından bezdirdi. Yapılan anketlerde göre AK Parti'nin oyları yükseldi ve seçmen yuvaya dönmeye başladı.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin ortaya koyduğu kötü performans vatandaşı bıktırdı. Hem anketler hem de sahadaki veriler AK Parti'nin oylarının yükseldiğini, seçmenin yuvaya dönmeye başladığını ortaya koydu.

 Çok sayıda anket firması arka arkaya son çalışmalarını açıklıyor. Bunlarda AK Parti oylarında ciddi bir artış olduğu görülüyor. TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte sahaya inen, "Türkiye Buluşmaları" toplantılarına katılan bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatlar bu değişimi net olarak gözlemlemeye başladı.

 AK Parti kurmayları, vatandaşların nabzını tutup notlarını aldı. Bu çerçevede AK Parti'nin sahadaki değişime yönelik gözlem ve tespitleri şöyle:

SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ:

AK Parti'den CHP'ye geçen bazı belediyelerde vatandaş 'verilen sözlerin yerine getirilmediğini, eskisi gibi hizmet alınmadığını' gördü. Bu da CHP'ye açılan kredinin bitmesine neden oldu.

EŞ-DOST ATAMASI BIKTIRDI:

AK Parti kurmayları, 'Vatandaş muhalefet belediyelerinin çare olamayacağını anladı. Belediyelerdeki akraba, eş-dost atamaları ayyuka çıktı. Vatandaş bunu görüp çok kızıyor' dedi.

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Yorumlar

Yorum

Siz kendinizi darı ambarında görmeye devam edin böyle.

hsn

ak partiye kırgınlık had safhada. 
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