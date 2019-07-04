CHP’nin balonu 3 ayda patladı

Hasan Türkmen Ankara

Seçimden önce “kazandığımız belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak” diyerek oy devşiren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin üstünden 3 ay geçmesine rağmen hâlâ bir adım atmaması ile birlikte CHP’deki ikiyüzlülüğünü de ortaya koymuş oldu. Seçim kampanyalarını yalanlarla süsleyen CHP, işçilere yönelik verdiği sözleri tutmamakla kalmayıp, birçok işçiyi de işten attı.

Gariban işçiyi işten atıp, mülteciyi aç bıraktılar

Seçimden önce verdiği liyakat ve asgari ücret sözlerini tam tersine uygulayan CHP’ye “CHP ikiyüzlülük yaptı” diyerek tepki gösteren Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, “CHP belediyesinde bırakın asgari ücretin 2 bin 200 TL olması, yüzlerce arkadaşımız mağdur edildi, ekmeğinden edildi. Tektipleştirilerek zorla sendikalar istifa ettirildi. Seçimden önce ‘Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ dediler. Bizzat Kılıçdaroğlu dedi ama Bulu’da işçiyi işinden attılar, mültecinin ekmeğini kestiler. Bunlar ırkçı, faşist kafalı insanlar. 12 gün Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş eylemi gerçekleştirildi fakat CHP tek bir adım geriye atmadı. Düzelteceğiz diyerek oy topladılar ama insanların ekmeğiyle oynadılar. Böyle bir çirkeflik var. Bizim kültürümüzde bu ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı.

“Mart’ın sonu bahar diyenler fakire kışı getirdi”

Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de, “CHP şimdiye kadar dediği hiçbir şeyi yapmadı. Adamlara namus sözü verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Tek bir kişi işten atılırsa yanıma gelsin’ dedi. Bolu Belediye Başkanı çıktı Kur’an’a el bastı. Çıktılar kardeşlik mesajı verdiler ama seçimden hemen sonra işçi kardeşlerimiz işten atıldı. Sürgün edilenler oldu. Zorla sendikadan istifa ettirilenler bile var. 60 gündür yürüyoruz ama CHP’den tek bir kişi çıkıp biz böyle söz verdik demedi. Bunların artık hiçbir şeyine inanmıyoruz. Seçimlerden önce şişirilen balon şimdi söndü gitti. Bunlar değil asgari ücret, insanların elindeki ekmeği alıyorlar. Ama bizim bu haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecek. Bu zulüm bitmezse Kurban Bayramından sonra açlık grevi başlatacağız. Mart’ın sonu bahar diyenler, fakire kış getirdi” sözleriyle tepki gösterdi.