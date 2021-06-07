CHP'nin anketçisi neyin kafasını yaşıyor?

Afyon Güney Beldesinde yapılan seçimleri Cumhur İttifakı adayı Erol Karabacak 1021 oy ile kazandı.

Millet ittifakı ise sadece 52 oy alarak bir hezimet yaşadı.

Millet İttifakı eridi

2018 milletvekili sonuçlarına göre; AK Parti: 580, MHP: 99, Hüdapar:7, Vatan partisi:4, HDP: 3, CHP: 85, SP: 15, İyi parti: 143, Cumhur ittifakı 9, Millet ititfakı: 2 oy aldı.

2018 milletvekili seçiminde CHP 85, İyi Parti 143 oy aldı.

Yeni yapılan yerel seçimde ise İyi Parti ve CHP'nin toplam oyu sadece 52 oldu.

Afyon Güney Beldesinde'ki seçim

Afyon Güney Beldesinde 1830 seçmen bulunuyor. Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),Büyük Birlik Partisi (BBP),Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı.

Afyon Güney Belediyesi seçim sonuçları

Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy alan AK Parti’nin adayı Erol Karabacak oldu.

Oylamada 504 oy alan BBP’nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Seçimlere katılan TKP’nin adayı Sunay Akarsu ise tek 1 oy alabildi.

Öte yandan, oy sayımı esnasında gündüz oy verme işlemi sırasında yaşanan yumruklu tekmeli kavgadan dolaya jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.