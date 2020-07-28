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Gündem

CHP'nin anketçisi ilk sırayı bakın hangi isme verdi!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı 'en başarılı büyükşehir belediye başkanı' anketinde ilk sırada yaptığı israflarla büyük tepki çeken ve AK Parti tarafından yapılmış projelerin üzerine konarak PR çalışması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 12:04:00 - 2020-07-28 12:05:50
CHP'nin anketçisi ilk sırayı bakın hangi isme verdi!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi, koronavirüs döneminde büyükşehir belediye başkanlarının performansını sordu. Yapılan araştırmada vatandaşlara "Büyükşehir belediye başkanınızın korona döneminde yaptığı çalışmaları başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Sözde ankette birincilik koltuğuna yaptığı israflarla büyük tepki toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oturdu.

İmamoğlu'nu CHP'nin elinde sürünen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip etti.

Halk Ekmek'teki skandallarıyla tepkileri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kendine 4. sırada yer bulabildi.

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