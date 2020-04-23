CHP’nin Altun ailesi kumpasına tepki

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP zihniyeti yine iğrenç ötesi bir eyleme imza attı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş adeta bir şehir magandası gibi davranarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğraflarını gizlice çekerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Gayri ahlaki tavrından ve pişkinliğinden ödün vermeyen Özçağdaş, ‘yine geleceğim’ diye tehditler savurdu.

Bozacının şahidi şıracı

Özçağdaş isimli parti militanı sosyal medya hesabından yaptığı rezaleti savunurken, aşağılık eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan da destek geldi. Röntgenciliğini savunan ve olayın yaşandığı saatlerde evde olan çocukların korkmasına aldırış etmeyen Kaftancıoğlu, “Devletin nüfuzu halkın hukukunu korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerden tepki

Olayın büyük bir rezalet olduğunu kaydeden gazeteci Cem Küçük ise, “CHP’li bir ilçe başkanının bir kişinin ikametgahına gitmesi, orayı dikizlemesi, kaydetmesi, başkasına göndermesi çok vahim. İl Başkanı Kaftancıoğlu da çıkıyor ‘yine geleceğiz diyor. Gözlerini karartmışlar” dedi. CHP zihniyetinin hiçbir kutsala saygısının olmadığını belirten Küçük, şöyle devam etti: “Evde oturan bir kadını ve çocuklarını korkutuyorlar. Kendilerinde bu güveni görüyorlar. Özel hayata saygılarının olmadığını, çocuklara kadınlara saygılarının olmadığı görülüyor. Muhalefetteyken bunu yapanların iktidara geldiğinde neler yapabileceğini iyi hesaba katmak lazım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Örf ve ananelerimize de uyacak bir şey değil.”

Altun’un eşi: Tedirginim

Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun da, rezalete sert tepki gösterdi. Altun sosyal medya hesabından şunları ifade etti: “Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şu açıklamayı yaptı: “Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir.”

3 maymunu oynadılar

Öte yandan; Altun’un feryadına Mor Çatı Derneği gibi sözde kadın savunuculuğu yapan STK’lardan tek bir kelime gelmedi. Yine her fırsatta sosyal olaylara burnunu sokan Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bir ailenin evine yapılan kontrollü saldırıyı görmezden geldi. Teröristler için bildiri bile hazırlayan Tabipler Birliği, Barolar, Eczacılar Birliği ve Diş Hekimleri Birliği gibi oluşumların skandala sessiz kalmaları samimiyetsizlik olarak yorumlandı.