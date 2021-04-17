CHP'nin algı operasyonunu çökertince fırça yedi: CHP'li İlhan Kesici tükürdüğünü yaladı!

CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalar yaptı.

"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, “Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.

Tükürdüğünü yaladı: Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim

Söz konusu açıklamaların ardından tepki gören Kesici, geri adım attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kesici, "Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim." ifadelerini kullandı.