CHP'nin ahlak anlayışı! Küçük çocuklara etek giydirip oynattılar

CHP'nin kalelerinden Lüleburgaz'da, ilçe belediyesi 2.'si düzenlenen bisiklet festivalinde ilçe sakinlerinin spora önem vermesi gerekliliğine vurgu yaptı. Belediyenin spora ve sağlıklı yaşamaya dikkat çekmek üzere düzenlediği festival ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak 2 gün süren festivalde farklı zamanlarda sahneye çıkan, yaşları 10-14 arasındaki dansçı kız çocuklarına giydirilen mini etek ve dekolteli kıyafetler tepkilere neden oldu.

Çocuklara giydirilen kıyafetler tepkilere sebep oldu

Lüleburgazlı takipçimizden gelen görüntülere göre, düzenlenen programda; mini etek ve dekolteli kıyafetler giydirilen küçük kız çocukları, festival alanına gelenlere dans gösterisi yaptı. Bu gösterilerde minik çocukları ahlak dışı kıyafetlerle oynatan belediye, birçok ilçe sakini tarafından tepki gördü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu organizasyonu CHP'nin ahlak anlayışını birkez daha gözler önüne serdi.