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CHP'nin ahlak anlayışı! Küçük çocuklara etek giydirip oynattılar

CHP'li Lüleburgaz Belediyesi'nin 2.'sini düzenlediği bisiklet festivalinde; yaşları 10 ile 14 arasında değişen kız çocuklarını mini etek ve dekolteli kıyafetlerle oynatması tepkilere neden oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:45

CHP'nin kalelerinden Lüleburgaz'da, ilçe belediyesi 2.'si düzenlenen bisiklet festivalinde ilçe sakinlerinin spora önem vermesi gerekliliğine vurgu yaptı. Belediyenin spora ve sağlıklı yaşamaya dikkat çekmek üzere düzenlediği festival ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. Ancak 2 gün süren festivalde farklı zamanlarda sahneye çıkan, yaşları 10-14 arasındaki dansçı kız çocuklarına giydirilen mini etek ve dekolteli kıyafetler tepkilere neden oldu.

Çocuklara giydirilen kıyafetler tepkilere sebep oldu

Lüleburgazlı takipçimizden gelen görüntülere göre, düzenlenen programda; mini etek ve dekolteli kıyafetler giydirilen küçük kız çocukları, festival alanına gelenlere dans gösterisi yaptı. Bu gösterilerde minik çocukları ahlak dışı kıyafetlerle oynatan belediye, birçok ilçe sakini tarafından tepki gördü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu organizasyonu CHP'nin ahlak anlayışını birkez daha gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:45
  1. chp
  2. lüleburgaz

YORUM YAZ

  • hayrihayri20 dk önce
    Bunu bati konu etmez, hatirlarsaniz ilk okul ögrencileri canakkale destanini canlandirmisti, ufak bir tiyatro gösterisi sergilemislerdi, bati medyasi bunu mansetlerine düsürmüstü, neymis efendim iste AKPnin yetistirdigi cocuklar... oynanan tiyatroda cocuklar sehitlige, gazaya tesvik ediliyor.... gibi AKPyi kötüleme kampanyasi yürütmüslerdi. Kisacasi AKPyi asiri islamci göstermek icin (görüyorsunuz degilimli asiri islamci sözcügünü biz bile kullanir olduk) deasla bir kefeye koymak icin bu oynanan tiyatroyu malzeme yapmislardi!!! AMA BU KIZ COCUKLARINI ISTISMAR OLARAK GÖSTERMEZLER, BUGÜNÜN COCUGU YARININ BÜYÜGÜ, ZAMANI GELDIGINDE BUNLARMI COCUGU YERINE MERMIYI ÖRTÜ VERECEK,, ah gardaslar ah... ecdad bunun icinmi yardan serden gecti, ugruna can verdigimiz hilafet, devlet, seriat bugün nerede? heryer zina fuhus faiz haram... günümüz Türkiyesi icinmi o herkesin bildigi cekimde o ANAMIZ üsüyen cocugunu örtecegine mermileri örtmekte!!! ey osmanogullari siyasetten elinizi cekerek, bizi hüsrana ugrattiniz, Abdulhamit Hanin, Yavuz Sultan Selim Hanin, Fatihin, Osman Gazinin, Ertugrul Gazinin kemikleri sizlamakta... neredesiniz! Neden biriniz masaya vurmaz Atalarimin izine yürüyecek ben varim, benimle kim var diyemessiniz, demessiniz.... Valahi arkanizdan Milyonlar yürür!!! biktik usandik bu kölelikten!
  • Yusuf canYusuf can31 dk önce
    CHP zaten biliyoruz,o çocukların babalarida analarına aynı zhniyette
  • SelamSelam36 dk önce
    Tam bir gerici zihniyet yaklaşımı
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