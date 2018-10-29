CHP'nin aday adayı, karşılıksız çekten tutuklandı!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Belediye Başkanı aday adayı olan Aşkın Şimşek, karşılıksız çekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP’den İncirliova Belediye Başkanı aday adayı olan Aşkın Şimşek’in kestiği çeklerin karşılıksız çıkmasıyla hakkında 9 ayrı dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktı. Aşkın Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. Tören sonrası ise yakalanan Şimşek, hakim karşısına çıkarıldı. Şimşek adliyedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.