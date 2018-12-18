CHP'nin açıklamasının ardından Muharrem İnce sessizliğe gömüldü
İstanbul adaylığı için umutlanan CHP'li Muharrem İnce, CHP yönetiminin adayları açıklamasının ardından sessizliğe gömüldü.18 Aralık 2018 Salı 19:11
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için CHP'de hazırlıklar sürerken, Muharrem İnce İstanbul için aday olma şartının "eğilim yoklaması" olduğunu söylemişti.
Koltuğunu Muharrem İnce'ye kaptırmaktan korkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise net olmuştu: "İstanbul'da eğilim yoklaması yapılmayacak."
Muharrem İnce sessizliğe gömüldü
Yaşanan gelişmelerin ardından yine sessizliğe gömülen Muharrem İnce'den sonra, Ekrem İmamoğlu'nun adı İstanbul adaylığı için konuşulmaya başlanmıştı.
Muharrem İnce'nin taraftarları ise İnce'nin sürekli sessiz kalmasına, 24 Haziran'ı hatırlatarak bozulmuş durumdaydı. İnce, kurultay sonuçları açıklandığında da sessiz kalmaya devam etmiş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu oldu
Bugün ise CHP Parti Meclisi'ne Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı sunuldu.
Muharrem İnce ise tüm çabalarına rağmen, aday gösterilmeden seçimin kaybedeni haline geldi.
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