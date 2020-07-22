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Aktüel

CHP'nin 37. Olağan Kurultayına doğru

Partinin kurultay onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman'ın yarın genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıklaması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:06:48 -
CHP'nin 37. Olağan Kurultayına doğru

ANKARA (AA) - CHP'nin kurultay onur üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek 37'nci Olağan Kurultayda genel başkanlığa aday adayı olacağını belirtti.

CHP'nin 37'inci Olağan Kurultayı hafta sonu Bilkent Odeon'da yapılacak. Kurultayın birinci gününde genel başkan seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Yarman, hafta sonu gerçekleştirilecek CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayında genel başkanlığa aday adayı olacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Yarın parti genel merkezinde saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıklayacağını ifade eden Yarman, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini belirtti.

Öte yandan, CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner ve eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da hafta sonu gerçekleştirilecek 37'nci Olağan Kurultayda genel başkanlığa aday adayı olacağını açıklamıştı.




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