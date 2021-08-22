'CHP'liydim ama artık AK Partiliyim' demişti... Kılıçdaroğlu'na isyan etti

Nurten Özçelik, ülkemizde büyük felaket yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor. Bakanlar burada. Kızılay çok güzel çalışıyor. Eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleri de atlatacağız" dedi.

Özçelik, devletin milletle birlikte olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.

"Selde birçok şeyi kaybettik"

Nurten Özçelik'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Selde iki arabam, bir gelir getiren depom gitti. İki oğlum var, onlara bu kaynaklarımla bakıyordum. Bir oğlum öğrenci, bana yük olmamak için Antalya'da part time bir mağazada çalışmaya başladı. Diğer oğlum balıkçı teknesi kaptanı sezon kapalı."

"Devlet milletle birlikte oldu"

"Buradaki bayanlar çok çalışkandır, iki domates ekse parasını çıkarır ama büyük bir felaket yaşandı. Devlet milletle birlikte oldu. Çalışmalar harika. 'Biz buralar bitti' dedik ama devlet ilk günden itibaren yanımızdaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah, öğle ve akşam geldi. Bayanlar etek istedi, onu dahi aldı."

"Kızılay çok güzel çalışyor. eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. 'Bittik' diyordum"

"Ülkesini seven bu zamanda siyaset yapmaz"

"Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın. Devler layıkıyla görevini yerine getiriyor. Allah devlete zeval vermesin. Ülkesini seven insan şu durumda siyaset yapmaz. Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor, inşallah söylediklerini yerine getirmesini ve buradaki selden etkilenen küçük esnafın banka kredi borçlarının silinmesini rica ediyorum."

"Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleride atlatacağız."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralar sarıldıktan sonra çay içmeye davet ediyorum."