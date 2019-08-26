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CHP'linin CHP'liyi ifşası! Belediyeyi nasıl soyduğunu tek tek anlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinin CHP’li Başkanı Mehmet Fatih Atay, önceki dönem belediye başkanı olan CHP’li Mehmet Mesut Özakcan’ın belediyeyi nasıl soyduğunu itiraf etti. Atay, "Önceki dönem ihale yapılmadan, mal alınmadan, faturalar kesilmeden belediyeyi organize bir şekilde soymuşlar”" dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:34
CHP'linin CHP'liyi ifşası! Belediyeyi nasıl soyduğunu tek tek anlattı

Aydın’ın Efeler ilçesinin CHP’li eski Başkanı Mehmet Mesut Özakcan’ın “organize soygunu” yeni CHP’li başkan Fatih Atay’ın anlattıklarıyla deşifre oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yerel seçimlerin ardından yönetime CHP’li Başkanı Mehmet Fatih Atay geldi. Atay, önceki dönem belediye başkanlığı yapan ve seçimlerde aday gösterilmediği için CHP’den istifa eden Mesut Özakcan’ın Efeler Belediyesi’nde yapmış olduğu usulsüzlükleri bir bir sıraladı.

Belediyeyi enkaza çevirdi

CHP’li Atay, “Efeler Belediyesi’nin 17 milyon 480 bin TL’lik borcunun Mali İşler Birimi’nde düzenleme ve görevlendirmeler yapılmasının ardından 18 milyon 987 bin 512 TL olduğu ortaya çıktı. Biz ne yazık ki Efeler Belediyesi’ni devraldığımızda sadece maddi anlamda büyük bir enkaz devralmadık, manevi anlamda da enkaz devraldık” dedi.

Savcılığa bildirdik

CHP’li eski yönetim döneminde ihale yapılmadan ya da bazı mallar alınmadan ödenmesi için belediyeye faturalar kesildiğini belirten Atay, “Organize işin olduğu, hatta bunları imzalayan kişilerin akraba ilişkileri olduğu saptandı” diye konuştu. Usulsüzlükle ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirten Atay, “Efeler Belediyesini organize bir şekilde soymuşlar. Belediyenin organize bir şekilde soyulduğuyla ilgili iddiaları savcılığa bildirdik” ifadelerini kullandı.

Kimin ne yaptığı belli değil

Belediye bünyesinde yeni kurulan Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bugüne kadar 6 kişiyle ilgili yasadan kaynaklı olarak disiplin işlemleri yaptığını da söyleyen Atay, 17 kişi hakkında Kamu İhale Kanunu’na muhalefetten soruşturma açıldığını ve ayrıca suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Göreve geldiklerinde belediyenin işleyiş tarzında çok büyük bir tutarsızlıkların olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Atay, “Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir düzen vardı. Herkesin kendisine ekipler sağladığı ve herkesin de kendi çapında gücünü kullandığı bir yapı vardı” dedi.

Oğluna ruhsat kıyağı

Eski CHP’li Başkan Mesut Özakcan’ın skandalları bununla da sınırlı değil. Başkanlık döneminde Özakcan, özel bir şirkette çalışan damadı Abdulkadir Baş’ı Efeler Belediye Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirdi. Belediyede taşeron işçi statüsünde çalışan gelini Ayşim Özakcan, oğlu ile evlendikten sonra Efeler Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nde sözleşmeli personel olarak işe alındı. Başkan Özakcan’ın bacanağı emekli polis memuru Metin Keskin ilaçlamada, büyük bacanağı Bircan Kandoğan’ın oğlu Alper Kandoğan Efebel A.Ş. Genel Müdürü, Başkanın eşi Gülay Özakcan’ın yeğeni Dilek Genç Küçükkömürcü Mezarlıklar Şefi olarak görevlendirildi. Efeler ilçesinde içkili alanları yeniden düzenleyerek 2. Sanayi Bölgesi’ni bu kapsama aldıran eski CHP’li Başkan Özakcan, oğlu Berkin Özakcan’a açtığı içkili restoran için de ruhsat kıyağı çekti.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:34
  1. Mehmet Mesut Özakcan
  2. Aydın
  3. CHP
  4. Mehmet Fatih Atay

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