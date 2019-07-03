CHP’lilerin zihniyeti hâlâ aynı!

Oğuzhan Gültekin Ankara

25 yıl aradan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetime gelen CHP ile daha da cesaretlenen 28 Şubat zihniyetliler kendilerini göstermeye başladı.

Seçim günü saldırılar başladı

23 Haziran’dan itibaren Müslümanlara her türlü kötülüğü yapanlar 28 Şubat’ı tekrar hortlatmaya çalışıyor. Seçimden önce ‘özgürlük, kardeşlik’ naraları atanlar, seçim günü sandık başında bir kadına ‘başörtünü çıkar’ diye baskı kurmaya çalıştı. Daha sonra seçim sonuçlarının açıklandığı akşam CHP adayının seçim kazanmasını kutlayanlar, ‘Her şey çok güzel olacak bize bir şey yapamazsınız’ diyerek taziyeye giden biri kanser hastası üç başörtülü kadınlara saldırdı. Yine İstanbul’da metroya binen başörtülü bir kadına, ‘Kara Fatma’ diyerek hakaret eden bir kişi, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim” diyerek kendini savundu. Geçtiğimiz gün bir kadın, bankaya gelen başı kapalı başka bir kadına “Sen İran’a git, burası Türkiye, burada Atatürk’ün kanunları geçerli” diyerek sözlü saldırıda bulundu.

“Bu zihniyet hatasını anlamadı mı?”

Özellikle İstanbul seçimlerinden sonra kapalı kadınlara yönelik artarak devam eden saldırıları değerlendiren Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, “Görünüşe göre geçmişte yaşanmış ve milletimizin büyük acılar çektiği o günlerde yapılan hatalardan ders çıkarılmamış. Bu zihniyetteki insanlar ne kadar hatalı olduklarını anlamadılar mı? Son zamanlarda kapalı kadınlara yönelik artan saldırılar kabul edilemez. Bu yaşananlar bizim ülkemize, insanımıza yakışmıyor. Bizim ayrışmamız demek Müslümanlığın son kalesinin yıkılması demektir. Biz tek yumruk olmak zorundayız. Gerek söz konusu parti, gerekse o partinin tarafları bu tutumlarıyla yıllardır iktidar olamıyordu. Söz konusu olaylarla ilgili biraz dillerini, düşüncelerini düzelttiler diye düşünüldü, kendilerine bir şans verildiği için mi böyle davranıyorlar? En ufak başarılarında böyle zulümler yapacaklarsa verilen şansta geri alınır. Ondan şüphemiz yoktur” dedi.