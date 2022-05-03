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Siyaset CHP'lilerin "tıpış tıpış" sözlerine sinirlendi! Kılıçdaroğlu kağıdı yırtıp attı
Siyaset

CHP'lilerin "tıpış tıpış" sözlerine sinirlendi! Kılıçdaroğlu kağıdı yırtıp attı

CHP'lilerin, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz." şeklindeki sözlerine sinirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elindeki konuşma metnini yırttığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 19:12:00 -
CHP'lilerin "tıpış tıpış" sözlerine sinirlendi! Kılıçdaroğlu kağıdı yırtıp attı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın, ya yolumdan çekilin" çıkışını yaptığı konuşmaya dair, "Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor.Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor." kulis bilgisini yazdı.

Selvi yazısında, "Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda kürsüye çıkmadan önce bir grup CHP milletvekili ile görüştüğü söyleniyor. İleri sol kanatta yer alan milletvekillerinin Kılıçdaroğlu’na, “Cumhurbaşkanı adayını son anda öğrenmek istemiyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi yeni bir ‘Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz’ muamelesi ile karşılaşmak istemiyoruz. ‘Tıpış tıpış’ı tabanımıza izah edemedik. Yeni bir tıpış tıpış olayına meydan verilmemesi için cumhurbaşkanı adayının önce Parti Meclisi’nde ve Meclis grubunda tartışılması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı adayını sağ partilerden sonra öğrenmeyelim” dedikleri ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun ise milletvekillerini ikna etmek yerine sinirli bir şekilde daha önce hazırladığı konuşma metnini yırttığı anlatılıyor." ifadesini kullandı.

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