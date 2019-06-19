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CHP'lilerin "montaj" iddiaları çürüdü! İşte Ekrem İmamoğlu'nun VIP görüntüleri

Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP skandalı ile ilgili CHP'lilerin "montaj" iddialarını çürütecek yeni görüntüler yayınlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:35

CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanı'nda çıkardığı VIP skandalının kamuoyu ile paylaşılan görüntüleriyle ilgili olarak "montaj" iddiasında bulunan CHP'lilerin iddiaları boşa çıktı. Yayınlanan yeni görüntülerde CHP'li İmamoğlu'nun, güvenlik görevlisini iterek X-Ray cihazından geçtiği ve Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik olarak "it" dediği açıkça görülüyor. 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:35
  1. CHP
  2. CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  3. VIP skandalı
  4. Ordu Havalimanı
  5. Yeni görüntüler

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