Bayrama az kaldı! İşte Türkiye genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 25 Mayıs 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında 25.01.2026 tarihinden itibaren Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır.)

Aydın-Denizli Otoyolunun 20-21.km.leri arasında şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46.km.leri arasında 06.04.2026 tarihinden itibaren Turkuaz köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle, çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacaktır.

Ceyhan-Çukurköprü yolunun üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ordu-Gölköy Mesudiye yolunun 46-49.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bingöl-Karlıova yolunun 1-3.km.leri arasında yol yapım çalışması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Antalya-Isparta yolunun 34-36.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.