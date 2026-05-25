Maden suyuyla ilgili tüm bildiklerinizi unutun: Hiç akla gelmeyecek bir zararı ortaya çıktı
Rusya Kalite Sistemi Kurumu Roskaçestvo, maden suyu ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialara yanıt verirken önemli bir zararını açıkladı.
Rusya Kalite Sistemi Kurumu Roskaçestvo, maden suyu ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialara yanıt verirken önemli bir zararını açıkladı.
Rusya Kalite Sistemi Kurumu Roskaçestvo, maden suyunun sağlık üzerindeki etkilerine dair yaygın inanışların bir bölümünün gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum uzmanlarına göre maden suyu diş minesine zarar verebiliyor ancak gastrit, kemik erimesi ya da kansere doğrudan yol açtığı yönündeki iddialar bilimsel olarak doğrulanmış değil.
Uzmanlar, maden suyundaki karbonik asidin suyun asit seviyesini artırdığını, bunun da diş minesini yumuşatarak çürük riskini yükselttiğini belirtti. Özellikle sade maden suyuna limon eklenmesinin asidik etkiyi daha da artırdığı kaydedildi. Buna karşılık yemekle birlikte tüketildiğinde ağızdaki tükürük üretiminin artması nedeniyle bu etkinin bir ölçüde dengelenebileceği ifade edildi.
Roskaçestvo, maden suyu tüketiminin ardından ağzın normal suyla çalkalanmasını önerdi. Kurum ayrıca maden suyunun mide rahatsızlıklarına yol açtığı yönündeki yaygın görüşün artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti.
Rusya Sağlık Bakanlığı’nın gastritin başlıca nedenleri arasında Helicobacter pylori bakterisi, alkol, bazı ilaçlar ve radyasyonun bulunduğunu, maden suyunun ise resmi nedenler arasında sayılmadığını hatırlattı. Ancak uzmanlar, mevcut mide rahatsızlığı bulunan kişilerin tüketim konusunda doktor görüşü almasının önemli olduğunu vurguladı.
Roskaçestvo’ya göre “maden suyu kemiklerden kalsiyum çeker” iddiası da bilimsel destekten yoksun. Aynı şekilde maden suyunun kansere neden olduğu yönündeki haberlerin çoğunun şekerli meşrubatlar ve enerji içecekleriyle ilgili araştırmalardan kaynaklandığı belirtildi. Uzmanlar, şekersiz sade maden suyu ile katkı maddesi içeren içeceklerin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23