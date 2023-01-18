CHP’lilerden Kılıçdaroğlu’na bomba teklif! 'Temel Karamollaoğlu oradan aday olsun'
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Elazığ'dan aday gösterilmesi teklifini iletti.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini korurken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan bomba bir teklif geldi.
CHP'li Erol, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Elazığ Belediye Başkanı adayı olması gerektiğini söyledi. Gürsel Erol bu öneriyi Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini de açıkladı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adlarının cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesini, "CHP'nin kadrolarına güven tam" şeklinde yorumlayan Erol, CHP'lilerin ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabık olduklarını aktardı:
CHP’li tüm kadrolar sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol