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Gündem CHP'lilerden Canan Kaftancıoğlu'na protesto! ''Adalet istiyoruz''
Gündem

CHP'lilerden Canan Kaftancıoğlu'na protesto! ''Adalet istiyoruz''

Yeniakit Publisher
2023-07-25 08:30:00 -
CHP'lilerden Canan Kaftancıoğlu'na protesto! ''Adalet istiyoruz''

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde durumu protesto etti.

Akşam saatlerinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nden Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önüne gelen partililer, "Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz", "Adalet istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmek istedi.

Gruptakilerin talebi üzerine onlarla görüşen Kaftancıoğlu, Yunusemre Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde hiçbir müdahalenin olmadığını savunarak sonuçların yarın resmileşeceğini söyledi.

Kaftancıoğlu ile görüşen partililer kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

OYLAR 8 KEZ SAYILDI

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da yapılan delege seçiminde yarışan "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtirazlar üzerine oylar 8 kez sayıldı, sonuçlar değişmedi.

"Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren de tutanakla konuyu CHP İl Başkanlığına taşıdı.

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Yorumlar

Cumhuriyetin İLK VE EN BÜYÜK KASETÇİ-BELEŞÇİ-TEMBEL-SKANDALLAR PARTİSİ İÇİN YOLUN SONU....bunu tarihe gömmeden sağlıklı muhalefet sağlıklı-sorgulayan muhalif seçmen olmaz

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