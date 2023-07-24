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Siyaset CHP'liler yumruk yumruğa kavga etti! Polis güçlükle ayırdı
Siyaset

CHP'liler yumruk yumruğa kavga etti! Polis güçlükle ayırdı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 22:30:00 -
CHP'liler yumruk yumruğa kavga etti! Polis güçlükle ayırdı

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavgayı polis ayırırken, delege seçimleri iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu. Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Ekipler müdahale etti

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.

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