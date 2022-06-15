CHP’liler şimdi hapı yuttu! Ethem Sancak 'Tank Palet Fabrikası' gerçeğini açıkladı

İş adamı Ethem Sancak, Tank-Palet Fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Sancak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euroya aldık. Tankları yapacak yer arıyorduk. Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı.