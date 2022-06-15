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Gündem CHP’liler şimdi hapı yuttu! Ethem Sancak 'Tank Palet Fabrikası' gerçeğini açıkladı
Gündem

CHP’liler şimdi hapı yuttu! Ethem Sancak 'Tank Palet Fabrikası' gerçeğini açıkladı

İş adamı Ethem Sancak, muhalefetin yalanlarla algı operasyonu yaptığı Tank-Palet Fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 15:56:00 -
CHP’liler şimdi hapı yuttu! Ethem Sancak 'Tank Palet Fabrikası' gerçeğini açıkladı

İş adamı Ethem Sancak, Tank-Palet Fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevaplayan Sancak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tank-palet fabrikası almadık biz. Onu dezenformasyonla çarpıtıyorlar. Koç'un takriben 10 milyon euroluk girdiği ihaleyi yaklaşık 3.5 milyon euroya aldık. Tankları yapacak yer arıyorduk. Fabrika kuracaktık Karasu'da, o uzun sürüyordu, ordunun acil ihtiyaçları vardı. Bir an önce tank imalatına geçelim diye Savunma Bakanlığı bize Arifiye'yi 25 yıllığına kiraladı.

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Yorumlar

Yazik akit

Allah kimseyi bu adami savunacak kadar dusurmesin. Yazik sana akit, sizi durust bilirdik
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