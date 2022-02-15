CHP'liler şimdi de gazete bastı

yeniakit Zekeriya Say

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP, iktidara gelmesi halinde mesleğini yapan gazetecilere neler yaşatacağını Mersin’de bir kez daha gösterdi.

Kısa süre önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Müdürü Mehmet Ünal Erdal’ın yılbaşı gecesinde katıldığı ultra lüks oteldeki eğlencede dansöz oynattığı görüntülerini yayımladığı gerekçesiyle yerel gazeteci Şeref Turgay’ın evine, savcılık talimatıyla polis gönderen CHP’liler bu kez bizzat kendileri bir gazete binasını bastı.

CHP Mersin İl Gençlik Kolları üyesi yaklaşık 50 kişilik bir grup, Mersin’de yayın yapan yerel bir gazete binasını basarak yeni bir rezalete imza attı. Mersin’de 35 yıldır kesintisiz yayın yapan Haberci Gazetesi’nin binasını basan CHP teşkilat mensupları, kuruma yumurtalı saldırı düzenledi.

Yaşanan baskına tepki gösteren Mersinli gazeteci Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün slogan, bugün yumurtalı saldırı… Peki yarın?” diyerek, CHP teşkilatından gelmesi muhtemel saldırılara yönelik endişesini dile getirdi.

Saldırıya tepki gösteren Mersinli gazeteciler, düzenlenen saldırının bir gözdağı ve susturma girişimi olduğunu ifade etti.