CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şu CHP’lilere şaşıyorum.

Ne kadar rahat yalan söyleyebiliyorlar.

Çıkan yalanların üzerine, ne kadar pişkince yenilerini tekrarlayabiliyorlar..

Muhafazakar partilerden birisinden genel başkan demiyorum. Herhangi bir görevdeki kişi şu netlikte bir yalanlama yaşasın, mümkün değil, bir gün sonra canlı yayına çıksın, bir ay evinden çıkmaz..

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Ama CHP’nin genel başkanı Özgür Özel, “Afyon Belediye Başkan adayımız beni aradı. Ne olur genel başkanım, dilim sürçtü, sen durumu düzelt dedi” şeklinde beyanı, bir saat sonra ilgili kişi tarafından yalanlandı..

Özgür Özel gayet pişkin…

Haberturk’e çıkıp, 1.5 saat saçlar taralı, takım elbise ütülü, milletin zekası ile alay etti..

2 saate yakın süren programda, benim en ilgimi çeken yan, Çankaya CHP Belediye Başkan adayı yapılan, Özgür Özel’in özel avukatının, hakimliğe Alevi olduğu için alınmadığı propagandaları ile ilgili gelen itiraf oldu..

Bilmeyenler için hatırlatalım, Özgür Özel, seçimi kazanmayı garanti gördüğü Ankara-Çankaya’yı, kendisine piyangodan çıkan genel başkanlık döneminde bir ranta dönüştürmek için, kendi özel avukatına tahsis etti..

Bu CHP’nin iç sorunu..

Bizi pek ilgilendirmez.

Ama özel avukatını şöyle tanıtmıştı, Özgür bey:

“Alevi olduğu için, yüksek puan almasına rağmen, AK Parti iktidarı hakimliğe almadı, ayrımcılık yaptı.”

Ne kadar çirkin, ne kadar ahlaksız, ne kadar sahtekarca bir iftira..

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