CHP'liler merakla soruyor? Jeremy Rifkin nerede?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Benim yeni endüstriyel dönüşüm başkanım" olarak tanıttığı neoliberal iktisatçı Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022’de düzenlenen CHP vizyon toplantısına katıldı.

Rifkin, o toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Sıfır karbon emisyonunu içeren bir dönüşüm."

Türkiye’ye bile gelmeyen ve ABD’den Zoom uygulaması ile toplantıya katılan Jeremy Rifkin’in, bu panele katılım için ne kadar ücret aldığı ise açıklanmadı. Rifkin’in iktisadi görüşlerini paylaşmak için katıldığı konferanslardan, seminerlerden ve panellerden aldığı ücret ortalama 50 ile 100 bin dolar arasında değişiyor.

Jeremy Rifkin, o toplantıdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmedi. CHP seçmeni, Rifkin’in nerede olduğunu merak etti, “Rifkin nerede?” sorusunu yöneltti.

Öte yandan CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Jeremy Rifkin'in adı, seçimin ilk turunda ve seçim kampanyası döneminde hiç anılmadı.

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JEREMY RIFKIN PLANI VE ÇÖKÜŞÜ

Jeremy Rifkin’in “Yeşil Enerji” politikaları, Almanya’yı enerji krizine soktu.

Jeremy Rifkin’in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.

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Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini geri açtı.

KÜRESELCİ RIFKIN’IN PLANI: HER ŞEYİ KİRALAMAK

Amerikalı neo-liberal ve küreselci iktisatçı Jeremy Rifkin, ayrıca vatandaşın hiçbir şeye sahip olmamasını, evleri, kıyafetleri ve hatta eşyaları bile Netflix tarzı abonelik sistemiyle kullanmasını savunuyor.

Jeremy Rifkin, işçi sınıfının hiçbir şeye sahip olmadığı, zenginlere sürekli kira ödediği bir ekonomi tezini savunuyor.

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