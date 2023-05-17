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Gündem CHP'liler merakla soruyor? Jeremy Rifkin nerede?
Gündem

CHP'liler merakla soruyor? Jeremy Rifkin nerede?

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:41:00 - 2023-05-17 11:43:53
CHP'liler merakla soruyor? Jeremy Rifkin nerede?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP toplantısına Zoom ile bağlanan başdanışmanı Jeremy Rifkin, o toplantıdan sonra ortalarda gözükmedi. Ne kadar para ödendiği bilinmeyen Rifkin'in nerede olduğunu merak konusu oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Benim yeni endüstriyel dönüşüm başkanım" olarak tanıttığı neoliberal iktisatçı Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022’de düzenlenen CHP vizyon toplantısına katıldı.

Rifkin, o toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu, ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Sıfır karbon emisyonunu içeren bir dönüşüm."

Türkiye’ye bile gelmeyen ve ABD’den Zoom uygulaması ile toplantıya katılan Jeremy Rifkin’in, bu panele katılım için ne kadar ücret aldığı ise açıklanmadı. Rifkin’in iktisadi görüşlerini paylaşmak için katıldığı konferanslardan, seminerlerden ve panellerden aldığı ücret ortalama 50 ile 100 bin dolar arasında değişiyor.

Jeremy Rifkin, o toplantıdan sonra bir daha CHP ile yan yana gelmedi. CHP seçmeni, Rifkin’in nerede olduğunu merak etti, “Rifkin nerede?” sorusunu yöneltti.

Öte yandan CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Jeremy Rifkin'in adı, seçimin ilk turunda ve seçim kampanyası döneminde hiç anılmadı.
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JEREMY RIFKIN PLANI VE ÇÖKÜŞÜ

Jeremy Rifkin’in “Yeşil Enerji” politikaları, Almanya’yı enerji krizine soktu.

Jeremy Rifkin’in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.

İlgili haber: Kılıçdaroğlu’nun Rusya çıkışı: Rifkin bu işin neresinde

Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini geri açtı.

KÜRESELCİ RIFKIN’IN PLANI: HER ŞEYİ KİRALAMAK

Amerikalı neo-liberal ve küreselci iktisatçı Jeremy Rifkin, ayrıca vatandaşın hiçbir şeye sahip olmamasını, evleri, kıyafetleri ve hatta eşyaları bile Netflix tarzı abonelik sistemiyle kullanmasını savunuyor.

Jeremy Rifkin, işçi sınıfının hiçbir şeye sahip olmadığı, zenginlere sürekli kira ödediği bir ekonomi tezini savunuyor.

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Yorumlar

YORUM

Batının sömürü ekonomi sistemi çökmüştür. CHP nin Rıfkı sı milletten teveccüh görse idi reklamlara devam edilirdi. Üç beş oy tırtıklayabilirlerdi. CHP milleti bilmeden, burjuva ekabir takımı ile halkçı olacağını sanıyor.

hatırla

değil rifkin con biden gelse yine olmaz daha dün bir bu gün iki tekirdağdaki depremzedelere yapılanlar büyük parti olmadığının işarettidir sizin anlayışınızda parti tüm devlet imkanlarının sadece ve sadece kendi yandaşlarınızın faydalanacağı sistemdir İBB de olduğu gibi taşıt fazla diye yaygara koparırsınız dünyanın aracını kşralarsınız 15000insanı işten çıkartım (namus sözü verdiğiniz halde) yerine belki iki katı insan liyakatsiz olarak yerleştirirsiniz ondan sonra kazalar yangınlar v.s olmaz olmaz
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