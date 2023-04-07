  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’liler, Memleket Partisi’nin standına saldırdı! Demek durum bu kadar kötü
Gündem

CHP’liler, Memleket Partisi’nin standına saldırdı! Demek durum bu kadar kötü

Yeniakit Publisher
2023-04-07 02:25:00 -

Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından açılan standına aynı yerde stand açan CHP'liler saldırdı.

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı, Beykoz'da stant açtı. Aynı yerde CHP'nin de standının olması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Memleket Partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntüleri Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde CHP'lilerle Memleket Partili bazı kişilerin tartıştığı görülüyor. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.

Muharrem İnce'den canlı yayında tarihi gaf
Muharrem İnce'den canlı yayında tarihi gaf

Gündem

Muharrem İnce'den canlı yayında tarihi gaf


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnce'den teklif tepkisi: Amaçları imha etmek
İnce'den teklif tepkisi: Amaçları imha etmek

Gündem

İnce'den teklif tepkisi: Amaçları imha etmek

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

LEVENT

CHP LİLER KENDİLERİ GİBİ DÜŞÜNMEYEN, KENDİ SAFLARINDA YER ALMAYANLARA DEĞİL STAND AÇTIRMAK, NEFES DAHİ ALMALARINA MÜSADE ETMEZLER. İSMET İNÖNÜ DEN SONRA NEDEN CHP TEK BAŞINA İKTİDARA GELEMEDİ ? ÇÜNKÜ DİKTATÖR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÜLKEYİ YÖNETTİLER DEMOKRAT PARTİ İKTİDARA GELENE KADAR MİLLETE KAN KUSTURDULAR MİLLETİ CANINDAN BEZDİRDİLER. ÜÇ KİŞİ BİR ARAYA GELSE ,SİZ YÖNETİM ALEYHİNDE KONUŞUYORSUNUZ DİYE JANDARMA ALIP GÖTÜRÜYORDU

resat

müslümanlar karamollaya ,28 şubattaki tiyatro mankenlerinize saldırmadık, bazen güldük,genelde sabrettik, siz neden sizin karamollanıza dayanamıyorsunuz ,İŞTE ASIL GERÇEK.BİZLER SABRETMEYİPTE SİZLERE UYSAK BU ÜLKE ÇOKTAN ,SURİYE OLNUŞTU,,sizin ipinizi elinde tutanlar, bunun için sizi cesaretlendirip ,doldurup sokaga salıyor ,ama biz bu numarayı yemedik ,yemicez,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23