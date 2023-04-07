CHP’liler, Memleket Partisi’nin standına saldırdı! Demek durum bu kadar kötü

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı, Beykoz'da stant açtı. Aynı yerde CHP'nin de standının olması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Memleket Partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntüleri Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde CHP'lilerle Memleket Partili bazı kişilerin tartıştığı görülüyor. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.

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