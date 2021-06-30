CHP’liler iyice uçtu: AK Parti Ruslara yangın garantisi de verdi mi?

Yeni Akit ANKARA

Paranoyada sınır tanımayan CHP orman yangınından bile bir şeyler çıkarmak için çalışıyor.

“AK Parti halen devlet yönettiğinin ciddiyetine varamadı. Bütün afet ve krizleri yönetilecek süreçler olarak değil, para kazanma imkanı olarak görüyor” diyen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ormanları koruma ve geliştirmede yetersiz kalmıştır. Her yıl bu mevsimlerde orman yangınları sorunuyla karşı karşıyayız. Mevcut uçakları hurdaya ayıran, aldığı uçağın parasını ödemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. AK Parti yönetemiyor. İhmalin sonuçları daha da ağırlaşmaya başladı. Dün bir canımızı yitirdik.5 personelimiz son anda yanmaktan kurtuldu. Facianın eşiğinden döndük... Bunun hesabı verilmeli” dedi.