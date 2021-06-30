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Gündem CHP’liler iyice uçtu: AK Parti Ruslara yangın garantisi de verdi mi?
Gündem

CHP’liler iyice uçtu: AK Parti Ruslara yangın garantisi de verdi mi?

Marmaris’teki orman yangınına ilişkin yalan yanlış iddialarını sürdüren CHP’liler artık pes dedirtti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “AK Parti Ruslara kıyak yapmak için aldığı uçakları neden kullanmaz? İddia doğruysa gerçek bir fiyasko. Acaba bu uçaklar içinde yangın garantisi de verildi mi? Artık her şeyden şüphelenir olduk” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 02:19:00 - 2021-06-30 02:22:43
CHP’liler iyice uçtu: AK Parti Ruslara yangın garantisi de verdi mi?

 Yeni Akit    ANKARA 

Paranoyada sınır tanımayan CHP orman yangınından bile bir şeyler çıkarmak için çalışıyor.

“AK Parti halen devlet yönettiğinin ciddiyetine varamadı. Bütün afet ve krizleri yönetilecek süreçler olarak değil, para kazanma imkanı olarak görüyor” diyen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Tarım ve Orman Bakanlığı ormanları koruma ve geliştirmede yetersiz kalmıştır. Her yıl bu mevsimlerde orman yangınları sorunuyla karşı karşıyayız. Mevcut uçakları hurdaya ayıran, aldığı uçağın parasını ödemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. AK Parti yönetemiyor. İhmalin sonuçları daha da ağırlaşmaya başladı. Dün bir canımızı yitirdik.5 personelimiz son anda yanmaktan kurtuldu. Facianın eşiğinden döndük... Bunun hesabı verilmeli” dedi.

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