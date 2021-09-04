CHP'liler ikiye bölündü! Cumhur İttifakı'na destek verdiler

İzmir Gaziemir'de geçtiğimiz günlerde arsa sahibi, belediyeye ait olan hisseyi de almak için başvuruda bulunmuştu. Arazinin satılmayıp, kat karşılığı olarak işlem görmesi halinde belediyeye 55 metrekare 1 artı 1 daire verileceği belirtilirken, arsa sahibinin satış talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilmişti. Bayındırlık ve İmar Komisyonu, arsanın kat karşılığı olarak kullanılması yönünde karar verirken, Plan Bütçe komisyonundan ise satış kararı çıkmıştı.

"Özkan, karar defterine yazılmasını engelledi"

Edinilen bilgiye göre 2 komisyonun farklı karar verdiği dosya, meclis öncesi CHP grup toplantısında gündeme geldi. İlçe Başkanı Kasım Özkan, arazinin akıbetini oylamaya sundu. Oylama sonucunda CHP'li 9 meclis üyesi "Satılsın" yönünde oy kullanırken, 8 meclis üyesi ise "Kat karşılığı kullanılsın" doğrultusunda oy verdi. İddialara göre, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan 9 oyla satılması yönünde karar aldığını tutanaklara işlettirmedi. Özkan'ın, "Konu, imar konusu olduğu için, imar konusunda grup kararı alınamaz. Bu sebeple tutanağa yazılamaz" dediği ifade edildi. Öte yandan arazinin satılmaması yönünde oy kullananlardan birinin de İlçe Başkanı Kasım Özkan olduğu belirtildi.

AK Partili ve MHP'li meclis üyeleriyle birlikte hareket ettiler

Meclis gündemine gelen konuya ilişkin, 9 CHP'li meclis üyesi, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleriyle birlikte "Satılmasın" oyu kullandı. 13'e 10 oyla, arazinin kat karşılığı olarak kullanılmasına karar verildi.

Grup kararı alınmadı

Öte yandan bazı partililer grup toplantısında yapılan oylamanın karar defterine yazılmamasının hukuka aykırı olduğunu, söz konusu gündem maddesinin imar plan tadilatı değil, satış konusu olduğunu savundu. Konuyla ilgili CHP İzmir İl yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Kaynak: Sabah