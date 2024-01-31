CHP’liler Halk TV ekranlarında birbirlerini yediler

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, Halk TV'de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile yorumcular arasında gerginliğe neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, canlı yayında yorumculara hesap sordu.

Atalay'ın milletvekiliğinin düşürülmesi konusunda CHP'nin nasıl bir tavır alacağını merak eden Şule Aydın'ın "Siz nasıl direneceksiniz?" sorusu stüdyoyu karıştırdı.



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"CHP ne yaptı bu krizin başından beri?"

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel halka seslendi. Bu darbeye karşı direnin, kabul etmeyin dedi. Halk bu darbeye nasıl dirensin, mesela siz nasıl direneceksiniz, muhalefet nasıl direnecek?" sorusunu soran Şule Aydın'a tepki gösteren Gökhan Günaydın, "CHP sizce ne yaptı bu krizin başından bu yana bir gazeteci olarak sizin saptamanız ne?" diye sordu.

"CHP'ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği"

Günaydın'ın sorusuna cevap veren Şule Aydın, "Sokağa çıkamadı. Yapmadığını konuşmak daha önemli sanki" dedi.

Aydın'ın tavrı karşısında şaşıran Günaydın, "Öyle mi? CHP’ye laf etmenin dayanılmaz hafifliği diye bir şey var." deyice yorumculardan sesler yükseldi.

Halk TV'de yer alan yorumcular haksızlık yapıldığını söylerken, Günaydın'ın sözü kesildi.

En fazla tepkiyi gösteren Barış Pehlivan ise "Çok özür diliyorum. Çok büyük bir haksızlık. Bu ekrandaki herkes bedel ödemiş insanlar." dedi.

O anlar ekrana yansıdı...