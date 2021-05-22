CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!
Cumhuriyet gazetesi ile Can Dündar arasında yaşanan gerginlik sonrası Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan gazetedeki yazılarına son verdiğini açıkladı. Cihangir İslam ise Cumhuriyet'te yaşanan yaprak dökümüyle ilgili CHP'lileri çok kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında operasyonel haberlere imza atan Cumhuriyet gazetesinin terör örgütlerine nasıl paravan olduğunu anlattı. Soylu’nun açıklamaları sonrası etekleri tutuşan Cumhuriyet, suçu gazetenin eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar’a attı.
Cumhuriyet'te yaprak dökümü başladı
Kendilerini aklamaya çalışan Cumhuriyet’in, hedef göstermesi sonrası Can Dündar, eski gazetesine öfke kustu. Cumhuriyet gazetesi ve ‘vatan haini’ Can Dündar’ın birbirine düşmesi sonrası gazetede yaprak dökümü başladı.
Gazetenin yazarlarından Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan yazılarına son verdiğini açıkladı. Cumhuriyet’teki istifalar, CHP’li Cihangir İslam’ı sevindirdi.
Cumhuriyet'teki istifalar CHP'li Cihangir İslam'ı sevindirdi
Dindarların oylarıyla seçilip dindarlara kan kusturan CHP’ye geçiş yaparak seçmenin tepkisini çeken Cihangir İslam, Cumhuriyet gazetesinde yaşanan ayrılık için şu ifadeleri kullandı:
Özge Mumcu ve Erinç Yeldan Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi. Özlenen güzel hareketler. Hem kutluyor hem de teşekkür ediyoruz.
CHP'lileri çok kızdıracak
Cihangir İslam’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın, parti içinde yeni tartışmalara yol açacağı düşünülüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan Cihangir İslam'ın partiye kabul edilmesi birçok CHP'liyi kızdırmıştı.