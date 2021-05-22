  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seccadenin arasına saklamışlar! Polisleri şoke eden olay
Altun, Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor! TBMM'ye sunuldu
Kabus geri döndü! Yeniden ortaya çıktı
Gündem CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!
Gündem

CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!

Cumhuriyet gazetesi ile Can Dündar arasında yaşanan gerginlik sonrası Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan gazetedeki yazılarına son verdiğini açıkladı. Cihangir İslam ise Cumhuriyet'te yaşanan yaprak dökümüyle ilgili CHP'lileri çok kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:49:00 - 2021-05-22 17:57:32
CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!

yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında operasyonel haberlere imza atan Cumhuriyet gazetesinin terör örgütlerine nasıl paravan olduğunu anlattı. Soylu’nun açıklamaları sonrası etekleri tutuşan Cumhuriyet, suçu gazetenin eski genel yayın yönetmeni firari Can Dündar’a attı.

Cumhuriyet'te yaprak dökümü başladı

Kendilerini aklamaya çalışan Cumhuriyet’in, hedef göstermesi sonrası Can Dündar, eski gazetesine öfke kustu. Cumhuriyet gazetesi ve ‘vatan haini’ Can Dündar’ın birbirine düşmesi sonrası gazetede yaprak dökümü başladı.

Gazetenin yazarlarından Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan yazılarına son verdiğini açıkladı. Cumhuriyet’teki istifalar, CHP’li Cihangir İslam’ı sevindirdi.

Cumhuriyet'teki istifalar CHP'li Cihangir İslam'ı sevindirdi

Dindarların oylarıyla seçilip dindarlara kan kusturan CHP’ye geçiş yaparak seçmenin tepkisini çeken Cihangir İslam, Cumhuriyet gazetesinde yaşanan ayrılık için şu ifadeleri kullandı:

Özge Mumcu ve Erinç Yeldan Cumhuriyet'teki yazılarına son verdi. Özlenen güzel hareketler. Hem kutluyor hem de teşekkür ediyoruz.

CHP'lileri çok kızdıracak

Cihangir İslam’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın, parti içinde yeni tartışmalara yol açacağı düşünülüyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan Cihangir İslam'ın partiye kabul edilmesi birçok CHP'liyi kızdırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günler önce,
Siyaset

Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı

Yazar Yusuf Alabarda, Anadolu Ajansı'nın uluslararası yayınlarına dikkat çekerek, "İçerideki iz düşümleri yakın bir zaman içerisinde Anadolu..
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Gündem

Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alın..
Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi
Gündem

Ayyaş terörü! İstanbul'dan şehit haberi geldi

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün çarptığı bekçi Kansu Turan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay