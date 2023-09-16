CHP'liler birbirine girdi! İzmir'de ortalık karıştı
İl başkanını seçmek için sandık başına giden CHP İzmir İl Örgütü seçiminde blok listeli seçim yapılması için öneri sunulması sonrası büyük gerginlik yaşandı. Olay sırasında birçok partili de birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti.
CHP'nin 38. İzmir İl Kongresi İzmir Fuar alanında başladı. Yoğun katılımın olduğu kongrede kavga çıktı, arbede yaşandı.
CHP İzmir İl Kongresinde divana 152 il delegesi tarafından "blok liste" önergesi verildi. Önergenin verilmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Mert Özcan ve bazı delegeler sahneye çıkarak, blok listeye itiraz etti.
Divan başkanı sahneye çıkanların aşağıya inmesi yönünde uyarıda bulundu.
Salonda birden tansiyon yükseldi. Blok liste isteyen delegeler İBB Başkanı Tunç Soyer, il Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu'nu hedef aldı. Kalabalık, barikatları aşarak Soyer ve Aslanoğlu çiftinin üzerine yürüdü.
Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, Divan Başkanı kongreye 20 dakika ara verildiğini duyurdu. Soyer ve Aslanoğlu çifti kongre salonundan polis eşliğinde çıkartıldı.
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Olay sırasında birçok partili de birbiriyle yumruk yumruğa kavga etti.
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