CHP'liler ayaklandı! Çarşı fena karıştı
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” diyerek tepki gösterdi.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” diyerek tepki gösterdi.
Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO