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Gündem CHP'liler ayaklandı! Çarşı fena karıştı
Gündem

CHP'liler ayaklandı! Çarşı fena karıştı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:13:00 -
CHP'liler ayaklandı! Çarşı fena karıştı

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” diyerek tepki gösterdi.

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölgeden aday olmasına Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay “Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş” diyerek tepki gösterdi.

Balbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!” dedi.

 
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