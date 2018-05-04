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CHP'liler Akşener için sıraya girdi!

100 bin imza ile aday olacağını Cumhurbaşkanı adayını beyan eden Meral Akşener'e CHP'lilerden destek geldi. CHP'li seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak Akşener için sıraya girdiler.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:42
CHP'liler Akşener için sıraya girdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı

Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Manisa'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmasını isteyenler, Manisa Adliyesi'ne giderek ilçe seçim kurullarına imza verdi.

CHP'liler de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyarak, Akşener ve Karamollaoğlu için imza attı.

Öte yandan, CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı yönetimi üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'demokrasinin önünü açın' çağrısına uyarak Manisa Adliyesi'ne gelip seçim kurullarına Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu için imza verdi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:42
  1. Manisa
  2. Meral Akşener
  3. Muharrem İnce

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  • mustafa yıldırmustafa yıldır1 sa önce
    ben vermiyeceğim.
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