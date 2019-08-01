CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir etmeye hazırlanıyor! Bin işçi çıkaracak

Taha Emre Özdemir Ankara

MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde bin işçiyi çıkartmayı planladığını söyledi. "31 Mart seçimlerinde, 'Mart'ın sonu bahardır.' şeklinde propoganda yürüten Cumhuriyet Halk Partisi Adana'da işçilere şu anda kara kış yaşatıyor." diyen Öztürk, "Bugüne kadar peyderpey işçi çıkartan Karalar, yeni bir hamle daha yapacak. Kurban Bayramı öncesinde bin kadar işçinin fişlenerek listelendiğini ve bayram öncesinde işten çıkartılacaklarını duyduk. Buradan Karalar'a seslenmek istiyorum. Bu zulmü yapmayın. Adana bunu hak etmiyor. İşçi arkadaşlarımız bunu hak etmiyor. Temsil ettiğiniz makam bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Adana hukuksuzca işten çıkartılan çalışanların hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadesini kullanan Öztürk, şunları söyledi:

"İşçi arkadaşlarımıza layık görülen bu kıyıma bir an önce son vermelerini, bayramı onlara zehir etmemelerini tavsiye ediyoruz. Daha önce yaptığımız açıklamalarda işin hukuki boyutunu gözler önüne sermiştik. Biz onların 15 koduyla işçi çıkartmalarının hukuka aykırı olduğunu defalarca dile getirdik. Burada etkili olmuşuz ki yeni işçi çıkarımlarını 04 koduyla yapıyorlar. 04 kodunun açıklaması da şu: 'Bizim hiçbir mazeretimiz yok ama çıkartıyoruz. Hukuk dili ile söylemek gerekirse, 'Herhangi bir nedene dayanmayan fesih.' anlamına geliyor. Bu arkadaşlara 'bankamatikçi.' dediler. 'Bize küfür ediyorlar.' dediler. Sonuç itibari ile işçi arkadaşlarımızla ilgili hiçbir şey bulamadıklarından bu sefer de 04 koduyla onları kapı dışarı ediyorlar. Burada gerek siyasiler gerekse bu makamları elde eden kişiler bu hukuksuzluğa dur demeli. Basın yayın organları bu işi daha çok gündemde tutmalı. Bu yöneticiler koltuklarını elde etmeden önce şeref, namus sözleri verdiler. 'Bir tek işçiye dokunmayacağız.' dediler. Şeref ve namus kavramı bu kadar ucuz olamaz. Onları bu kavramların hakkını vermeye davet ediyoruz."