0553 313 94 23

CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir etmeye hazırlanıyor! Bin işçi çıkaracak

Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, CHP'li Zeydan Karalar'ın Kurban Bayramı öncesinde bin işçi çıkartmaya hazırlandığını belirterek şu çağrıyı yaptı: "Bu yöneticiler koltuklarını elde etmeden önce şeref, namus sözleri verdiler. 'Bir tek işçiye dokunmayacağız.' dediler. Şeref ve namus kavramı bu kadar ucuz olamaz. Onları bu kavramların hakkını vermeye davet ediyoruz."

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:03
CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir etmeye hazırlanıyor! Bin işçi çıkaracak

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

MHP MYK Üyesi Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Uğur Öztürk, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesinde bin işçiyi çıkartmayı planladığını söyledi. "31 Mart seçimlerinde, 'Mart'ın sonu bahardır.' şeklinde propoganda yürüten Cumhuriyet Halk Partisi Adana'da işçilere şu anda kara kış yaşatıyor." diyen Öztürk, "Bugüne kadar peyderpey işçi çıkartan Karalar, yeni bir hamle daha yapacak. Kurban Bayramı öncesinde bin kadar işçinin fişlenerek listelendiğini ve bayram öncesinde işten çıkartılacaklarını duyduk. Buradan Karalar'a seslenmek istiyorum. Bu zulmü yapmayın. Adana bunu hak etmiyor. İşçi arkadaşlarımız bunu hak etmiyor. Temsil ettiğiniz makam bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Adana hukuksuzca işten çıkartılan çalışanların hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadesini kullanan Öztürk, şunları söyledi:

"İşçi arkadaşlarımıza layık görülen bu kıyıma bir an önce son vermelerini, bayramı onlara zehir etmemelerini tavsiye ediyoruz. Daha önce yaptığımız açıklamalarda işin hukuki boyutunu gözler önüne sermiştik. Biz onların 15 koduyla işçi çıkartmalarının hukuka aykırı olduğunu defalarca dile getirdik. Burada etkili olmuşuz ki yeni işçi çıkarımlarını 04 koduyla yapıyorlar. 04 kodunun açıklaması da şu: 'Bizim hiçbir mazeretimiz yok ama çıkartıyoruz. Hukuk dili ile söylemek gerekirse, 'Herhangi bir nedene dayanmayan fesih.' anlamına geliyor. Bu arkadaşlara 'bankamatikçi.' dediler. 'Bize küfür ediyorlar.' dediler. Sonuç itibari ile işçi arkadaşlarımızla ilgili hiçbir şey bulamadıklarından bu sefer de 04 koduyla onları kapı dışarı ediyorlar. Burada gerek siyasiler gerekse bu makamları elde eden kişiler bu hukuksuzluğa dur demeli. Basın yayın organları bu işi daha çok gündemde tutmalı. Bu yöneticiler koltuklarını elde etmeden önce şeref, namus sözleri verdiler. 'Bir tek işçiye dokunmayacağız.' dediler. Şeref ve namus kavramı bu kadar ucuz olamaz. Onları bu kavramların hakkını vermeye davet ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:03
  1. Ankara
  2. Adana Büyükşehir Belediyesi
  3. Zeydan Karalar

YORUM YAZ

  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 29 dk önce
    Ya kardeşim bu işçilerde hiç akıl yokmu yetkililer sonuç vermiyorsa siz harekete geçip bu günlüğü tipiklerinizle yok edingörsün ozaman

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Edirne'de greyderin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
  1. Edirne'de greyderin çarptığı çocuk..
  2. Çocuklarını almaya giden aile kaza..
  3. Gri kategoride yer alan terörist..
  4. Ünlü anketçiye saldırı! Şikayetçi olmadı
  5. İtalyan firması, Suudi Arabistan ve..
  6. Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın..
  7. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
  8. FETÖ'nün sözde Balıkesir büyük bölge..
  9. Guterres'ten "güvenli bölge"..
  10. Türk tiyatrosu iki oyunla Edinburgh..
  11. Futbol: Hazırlık maçı
  12. Volkan Şen Adana Demirspor’da
  13. Şili’de 6.8 büyüklüğünde deprem
  14. Kırşehir Belediyesinde 13 bankamatik..
  15. Keçiörengücü'nde transfer
  16. Mogadişu Belediye Başkanı şehit oldu!
  17. TÜMYAD’dan şehitlere vefa! Şehit..
  18. "Türkiye, Kıbrıs'taki garantörlüğünü..
  19. Suriye konulu 13. Garantörler..
  20. CHP'li Zeydan Karalar bayramı zehir..
  21. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
  22. Başkan Seçer: “İktidar, rövanş alma..
  23. Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin..
  24. Oslo'da 'Kürdistan' açılımı!
  25. Tarsus’ta gölete giren genç boğuldu
  26. "2 milyon caretta caretta yumurtasını..
  27. Almanya’dan INF’yi askıya alan Rusya..
  28. Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 11..
  29. Volkan Şen Adana Demirspor'da
  30. Emekli tuğgeneral trafik kazasında..
Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

Günün Karikatürü

01 Ağustos 2019
Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'