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Aktüel CHP'li Zeybek: "Yargıda reformu önemsiyoruz"
Aktüel

CHP'li Zeybek: "Yargıda reformu önemsiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:25:46 -
CHP'li Zeybek: "Yargıda reformu önemsiyoruz"

TBMM (AA) - CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yargıda reform yapılacak olmasını önemsediklerini, buna çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devletin temelinin adalet, hukuk devletinin temelinin de bağımsız ve tarafsız yargı ile kuvvetler ayrılığı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, yargı reformunu dile getirdiğini hatırlatan Zeybek, "Yargıda reform yapılacak olmasını çok önemsiyoruz. Buna çok ihtiyaç vardı." dedi.

Yargının, tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşadığını savunan Zeybek, daha önce açıklanan yargı reformlarında, "Yargıyı adalet dağıtır noktaya getireceğiz." diye hareket edildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini öne sürdü.

Zeybek, yargının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması için öncelikle Anayasa değişikliği yapılması, Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek "Bunlar yapılmadığı sürece yargı asla bağımsız olamaz." diye konuştu.


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