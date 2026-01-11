  • İSTANBUL
SON DAKİKA
CHP'li yönetim yine elini yüzüne bulaştırdı: İzmir'in kaderi yine 'susuzluk' oldu!

CHP’li yönetim yine elini yüzüne bulaştırdı: İzmir’in kaderi yine ‘susuzluk’ oldu!

‘Dünya kenti’ iddiasındaki İzmir’de, CHP’li Büyükşehir Belediyesi ve İZSU yine sınıfta kaldı. Şehrin göbeğinde patlayan ana boru nedeniyle Konak ve Karabağlar susuzluğa mahkum edilirken; vatandaşlar ‘2026 yılında tanker sırasına mı gireceğiz?’ diyerek isyan etti. Altyapı yatırımı yerine reklam belediyeciliğini tercih eden zihniyete tepki yağdı.

İzmir’de CHP’li yerel yönetimin kronikleşen altyapı ihmali, binlerce İzmirlinin hafta sonunu kabusa çevirdi. İZSU’nun İnönü Caddesi’ndeki ana iletim hattını yine "yönetememesi" sonucu Karabağlar ve Konak ilçelerindeki 20 mahallede hayat durdu. 24 saat süreceği açıklanan ancak her arızada olduğu gibi uzamasından endişe edilen kesinti, İzmir’in altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'li yönetim İzmir’de kuraklığı bahane ederek vatandaşı susuz bırakırken, patlayan su borularına hala çözüm bulamadı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağındaki beton boruda meydana gelen arıza nedeniyle bugün saat 13.00 ile 12 Ocak Pazartesi 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden Konak'ın Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahalleri, Karabağlar'da ise Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler ve Vatan mahalleleri etkilenecek.

