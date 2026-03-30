CHP'li yönetici ifşa etti! 'Asıl ihaneti genel merkez yaptı'

Gürsel Tekin, katıldığı yayınında CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Programda gençlerle yaşanan tartışmalar ve 'ihanet' polemiği geceye damga vurdu.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Tekin, kayyım eleştirilerine karşı kendilerini “çağrı heyeti” olarak tanımladı. Özgür Özel’e de tepki gösteren Tekin, “Bizimle ilgili kimse konuşamaz” dedi.

'ASIL İHANETİ YAPAN ÇAĞRI HEYETİ İÇİN İSİM VERMEYEN CHP GENEL MERKEZİDİR'

Tekin’e “Neden 5 bin polisle il başkanlığı binasına girdiniz?” ve “Neden kayyım olmayı kabul ettiniz, birine borcunuz var ve onu mu ödüyorsunuz?” gibi sorular soruldu.

Belge çıktılarıyla programa gelen Tekin, “İl başkanlığı binasına o kadar polisle girmeyi ben istemedim. Hatta polis istemediğimi İç İşleri Bakanı’na söyledim. ‘Direneceğiz’ diye paylaşımlar yapılınca Emniyet kendi önlem almak istemiş. İl başkanlığında ne o gün ne de önceki akşam neler olduğundan haberim yoktu. Biz 2 Eylül’de görevlendirildik. İstesek ayın dördünde de gidip binaya girebilirdik” dedi.

Kendisinin ‘kayyım’ olmadığını söyleyen Tekin, “Biz bir çağrı heyetiyiz. Biz gelmesek 2. Baro’dan bir kişi kayyım olarak atanacaktı. Bu daha mı iyi olurdu” diye sordu. Tekin’in yanıtının ardından Uğur, soru soran gence Tekin’in yanıtlarından neden memnun olmadığını sordu.

Genç de “’Ayın dördünde gelirdik’ dedi ama gelemezdi çünkü biz yine nöbetteydik. Gürsel Tekin’in yaptığı ihanetti. Gelseydi 2. Baro’ya karşı birlikte direnseydik” diye konuştu.

Tekin de bu sözlere karşı “Asıl ihaneti yapan çağrı heyeti için isim vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezidir” diye konuştu.