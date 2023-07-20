CHP'li yobaz vekilden iktidara ve Erdoğan'a oy veren seçmene çirkin hakaretler!
Skandalların kanalı Tele 1'de AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere hadsiz sözler sarf edildi.
Tele 1 canlı yayınında konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmenlerine kin kustu.
Yaşadıkları seçim hezimeti üzerinden düşmanca ifadeler kullanan CHP'li Bakan, "Ayağa kalkmamız ve mücadele etmeye devam etmemiz lazım." dedi.
Murat Bakan sözlerinin devamında oylarını Erdoğan'la istikrardan yana kullanan seçmenlere şöyle hakaret etti:
Aksi takdirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara, bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bu ülkeyi bunlara bırakmayacağız.
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