CHP'li yazardan şok itiraf! Nasıl kandırıldıklarını böyle açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP'nin, seçmenini nasıl enayi yerine koyduğunu itiraf etti.

CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın açıklamalarını köşesine taşıyan Pehlivan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hepiniz duydunuz o sözü: “14 Mayıs’ta seçimin sonucunu değiştirecek kadar sandığa egemen olamadık.”

Halk TV’de yayımlanan “Kayda Geçsin” programında Gökhan Günaydın söyledi bunu. Günaydın hem CHP milletvekili hem de Parti Meclisi üyesi olunca, söyledikleri dikkat çekiciydi. Tam açıklaması şöyleydi:

“Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. ‘Çıktık’ diyen arkadaşlar gerçeği tam olarak söylemiyor. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta bu konuda eksik kalındı. ‘Biz 192 bin sandığın tamamına egemen olduk’ dersek doğru söylemiyoruz. Bir kısmına egemen olduk. Egemen olamadığımız ve seçimin sonucunu değiştirecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız. 14 Mayıs’ta partinin bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşın sandıklara hâkimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklikler olmuştur. Bunu bütün MYK’nin ortak sorunu olarak görmek lazım, bu sistem sorunudur.”

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Altılı masa ne zaman kuruldu?

Seçimden tam 15 ay önce. Peki, geçen 457 gün boyunca altılı masanın tüm kurmaylarından sürekli hangi sözü işittik?

“Kimse merak etmesin, Türkiye’deki her sandıkta hâkimiyet sağlanacak. Yedeklerine kadar sandık görevlileri hazır, hepsine eğitimler verildi. Bir oyu bile heba etmeyeceğiz!”

İlk tespit net olsun: Yalan söylemişler. Yurtiçinde kurulan 192 bin 214 sandığın tamamında muhalefet yokmuş."