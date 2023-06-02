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Medya CHP'li yazardan şok itiraf! Nasıl kandırıldıklarını böyle açıkladı
Medya

CHP'li yazardan şok itiraf! Nasıl kandırıldıklarını böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:38:00 -
CHP'li yazardan şok itiraf! Nasıl kandırıldıklarını böyle açıkladı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP'nin, seçmenini nasıl enayi yerine koyduğunu itiraf etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP'nin, seçmenini nasıl enayi yerine koyduğunu itiraf etti. 

CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın açıklamalarını köşesine taşıyan Pehlivan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hepiniz duydunuz o sözü: “14 Mayıs’ta seçimin sonucunu değiştirecek kadar sandığa egemen olamadık.”

Halk TV’de yayımlanan “Kayda Geçsin” programında Gökhan Günaydın söyledi bunu. Günaydın hem CHP milletvekili hem de Parti Meclisi üyesi olunca, söyledikleri dikkat çekiciydi. Tam açıklaması şöyleydi:

“Biz özellikle ilk seçimde sandıklara sahip çıkamadık. ‘Çıktık’ diyen arkadaşlar gerçeği tam olarak söylemiyor. 28 Mayıs’ta çok daha iyiydi durum ama 14 Mayıs’ta bu konuda eksik kalındı. ‘Biz 192 bin sandığın tamamına egemen olduk’ dersek doğru söylemiyoruz. Bir kısmına egemen olduk. Egemen olamadığımız ve seçimin sonucunu değiştirecek sandık sayısının varlığından hepimiz haberdarız. 14 Mayıs’ta partinin bilişim sistemi çalışmıştır, buna karşın sandıklara hâkimiyet ve ıslak imzalı tutanakların toplanması konusunda eksiklikler olmuştur. Bunu bütün MYK’nin ortak sorunu olarak görmek lazım, bu sistem sorunudur.”
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Şimdi...

Altılı masa ne zaman kuruldu?

Seçimden tam 15 ay önce. Peki, geçen 457 gün boyunca altılı masanın tüm kurmaylarından sürekli hangi sözü işittik?

“Kimse merak etmesin, Türkiye’deki her sandıkta hâkimiyet sağlanacak. Yedeklerine kadar sandık görevlileri hazır, hepsine eğitimler verildi. Bir oyu bile heba etmeyeceğiz!”

İlk tespit net olsun: Yalan söylemişler. Yurtiçinde kurulan 192 bin 214 sandığın tamamında muhalefet yokmuş."

 

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Yorumlar

dağvetci

Yalan üstüne yalan, oyun içinde oyun. kesinlikle buda yalan biz başaramadık yenildik demek çokmu zor. Her sandıkta chp nin sandık üyesi görevlisi vardı. Yahu biraz dürüst olun lütfen bu yalanlarınızdan bıktı usandı tiksindi artık bu millet. Hiç olmazsa birbirinize karşı biraz dürüst olun. yalanla bu iş yürümüyor. bir yalanı başka bir yalanla kapatmaya çalışmak kadar ahlaksız daha ne olabilir. Bükemediğiniz bileği öpeceksin. Reis büke büke kazandı. sosyal medya algılarıyla koplolarla provakasyonlarla seçim kazanılmıyormuş bunu bir daha gördünüz ve yaşadınız. ibret alın artık.

Gültekin

Barış Pehlivan'a, bilemiyoruz sizlerin nasıl bir analiz yeteneğiniz var?, CHP'nin ve onun yanında yer alanların 21 yıldır, yapılan her seçimleri kaybetmenizde, sürekli bahaneleri sıralıyorsunuz, yahu sizler 21 yıldır hiç tecrübe kazanmadınız da, yenilgiyi bahanelere sokuyorsunuz, seçimleri kaybeden parti programlarındaki güven veremeyen, en büyük eksiliği niçin görmezlikten geliyorsunuz? 21 yıldır iktidara gelemeyenler, ya siyaseti bilmiyorlar ya da siyaseti bırakacaklar.
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