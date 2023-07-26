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Medya CHP’li yazardan olay CHP itirafı! Alayını tokatladı
Medya

CHP’li yazardan olay CHP itirafı! Alayını tokatladı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 19:49:00 -
CHP’li yazardan olay CHP itirafı! Alayını tokatladı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP’de değişim isteyenleri, değişimin nasıl olacağını anlatmamakla eleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP’de değişim isteyenleri, değişimin nasıl olacağını anlatmamakla eleştirdi. CHP’deki kaos için “Düğüm, sonbahardaki Kurultay’dan önce çözüleceğe benzemiyor” ifadelerini kullanan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP’de “Değişim” diye tutturup da değişimin ne olduğunu, nasıl olacağını anlatmayanların yanı sıra, Prof. Yılmaz Büyükerşen gibi, partinin bölünmesinden endişelenip “İtidal çağrısı” yapanlar da var. “CHP’de birlik, beraberlik içinde olmalıyız” diyenler partideki iç kavgaların bitmesini istiyor. Düğüm, sonbahardaki Kurultay’dan önce çözüleceğe benzemiyor!”

 

 
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