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Aktüel CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi
Aktüel

CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:56:55 -
CHP'li Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin Oruç Reis'i ziyaret etmesini istedi

TBMM (AA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KİT Komisyonu üyelerinin, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Doğu Akdeniz açıklarındaki faaliyetleri esnasında ziyaret etmesinin, milletin birlik ve beraberliğini dünya kamuoyuna göstereceğini söyledi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Doğu Akdeniz açıklarında faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e, TBMM KİT Komisyonu üyesi milletvekillerince ziyaret gerçekleştirilmesiyle ilgili TBMM Başkanlığına ve TBMM KİT Komisyonu'na verdiği dilekçeyi okudu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun (KİT) denetimi altında olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, TPAO'nun Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz, petrol ve hidrokarbon yatakları arama faaliyetlerini Oruç Reis Araştırama Gemisi'yle sürdürdüğünü kaydetti.

Doğu Akdeniz'de yaşanan siyasi gerginlikler nedeniyle bu çalışmaların NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edilerek devam ettirildiğini belirten Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin milli menfaatleri, uluslararası anlaşmalarla kazandığı haklar çerçevesinde Mavi Vatan sınırları içinde yer alan yeraltı zenginliklerimizin çıkarılması hayati öneme sahiptir. Egemenliğin sahibi olan milleti temsil eden TBMM'nin iradesini ve kararlılığını göstermek bakımından KİT Komisyonu üyesi milletvekillerinin Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni Doğu Akdeniz açıklarında faaliyetlerini yaptığı esnada ziyaret etmeleri, milletçe vücuda getirdiğimiz birlik ve beraberliği dünya kamuoyuna bir kez daha gösterecektir. Ayrıca bu ziyaret, Oruç Reis Araştırma Gemisi personelimize ve bölgede güvenliği sağlayan TSK mensubu askerlerimize moral olacaktır. Bu doğrultuda TBMM Başkanlığınca ilgili ziyaret programının ivedilikle planlanmasını talep ederim."

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