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Gündem CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!
Gündem

CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!

CHP'li isimlerin TV kameraları önündeki ve sosyal medya paylaşımlarındaki deprem duyarlılıklarının aslında tiyatro olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da hükümeti kentsel dönüşümü başlatmamakla suçlayan CHP'lilerin, Hatay'da kentsel dönüşüm yapmak isteyen hükümeti, mitinglerle halkı sokağa dökerek ve mahkeme kararlarıyla engelledikleri ortaya çıkmıştı. Depremdeki yıkımın bir diğer sebebi olarak da imar barışını gösteren CHP'de Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da imar barışından faydalanarak kaçak binasını ruhsatlandırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 12:11:00 -
CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!

CHP’nin deprem konusundaki ikiyüzlülüğü deşifre olmaya devam ediyor. Türkiye’yi sarsan ve 11 ilde yıkıma sebep olan asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren depremi bir siyasi malzemeye dönüştüren CHP, enkaz altında yaşam mücadelesi sürerken enkaz üstünde oy avcılığına soyunmuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL OLDULAR

Kahramanmaraş depremlerinin tahrip ettiği kentlerin başında gelen Hatay’da 8 yıl önce hükümet eliyle ‘kentsel dönüşüm’ hamlesi başlatılmak istenmiş, ancak CHP’nin kaptan kamarasında bulunduğu bir grup muhalif projeyi akamete uğratmıştı.

VELİ AĞBABA İMAR BARIŞI İLE RUHSATINA KAVUŞMUŞ

Hükümeti imar barışı ile kaçak yapıları ruhsatlandırmakla itham eden isimlerin başında gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‘nın Malatya’da 7 kat izinli olmasına rağmen 10 kat olarak, emsal yapım hakkının iki katı şeklinde inşa ettiği kaçak oteline ruhsatı imar barışı ile aldığı ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA: ‘İMAR BARIŞINDAN FAYDALANDIM’

Malatya kamuoyunda oteli uzun süre tartışma konusu olan Veli Ağbaba, Malatya yerel medyasına yaptığı açıklamada 7 kat yerine 10 kat inşa ettiği ve emsal hakkının iki katı alan kullandığı kaçak otelinin nasıl ruhsat aldığına ilişkin soruya “En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imar affı nedeniyle ruhsat alındı” cevabını vermişti.

‘YIKMAK İSTEDİM YIKTIRMADILAR’

Ruhsat alamadığı kaçak otel inşaatına imar barışı ile ruhsat alındıktan sonra kaçak olarak inşa ettiği katları yıkmak istediğini söyleyen Ağbaba “12 yıl Malatyalıların gözü önünde yıkılmaya ve çürümeye terk edildi. Ayrıca o olay çıktıktan birkaç ay sonra otelin üst katını yıkmak için girişimde bulundum. Maalesef hem belediye hem de bizim gibi emsali olan şirketin sahipleri yıkıma engel oldular emsal teşkil eder diye.” sözleriyle kendisini savunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’DEN İMAR AFFI VAADİ

Deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısını düzenlediği Hatay’da, imar aflarını eleştirerek “Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar” açıklamasında bulundu.

Ancak CHP’nin 2018 yılında “Milletimiz İçin Geliyoruz” sloganıyla yola çıktığı seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin ‘İmar Affı’ olduğu belirlendi. CHP 264 sayfalık 2018 yılı seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.

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Yorumlar

serhat

imara aykırı binaya aff verip legalleştirmek çarık çürük bina yapabilirsiniz demektir.yani bir suç varsa ortak olmak hatta teşvik etmek demektir.illa imar affı olacaksa imara uygun yapılara denetimle berilmelidir

Vatandaş

Biz vatandaşlar olarak her şeyi görüyoruz. İmar barışı bu iktidar tarafından yapıldı, kasaya para girdi denildi. Şimdi onlarca yüzlerce Ak partili otel sahibi vardır, ama haberde bir tane CHPli örnek gösterilip algı yapılıyor. Unutmayın millet her şeyin farkında.
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