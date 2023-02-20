CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!

CHP’nin deprem konusundaki ikiyüzlülüğü deşifre olmaya devam ediyor. Türkiye’yi sarsan ve 11 ilde yıkıma sebep olan asrın felaketinin ilk saatlerinden itibaren depremi bir siyasi malzemeye dönüştüren CHP, enkaz altında yaşam mücadelesi sürerken enkaz üstünde oy avcılığına soyunmuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL OLDULAR

Kahramanmaraş depremlerinin tahrip ettiği kentlerin başında gelen Hatay’da 8 yıl önce hükümet eliyle ‘kentsel dönüşüm’ hamlesi başlatılmak istenmiş, ancak CHP’nin kaptan kamarasında bulunduğu bir grup muhalif projeyi akamete uğratmıştı.

VELİ AĞBABA İMAR BARIŞI İLE RUHSATINA KAVUŞMUŞ

Hükümeti imar barışı ile kaçak yapıları ruhsatlandırmakla itham eden isimlerin başında gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba‘nın Malatya’da 7 kat izinli olmasına rağmen 10 kat olarak, emsal yapım hakkının iki katı şeklinde inşa ettiği kaçak oteline ruhsatı imar barışı ile aldığı ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA: ‘İMAR BARIŞINDAN FAYDALANDIM’

Malatya kamuoyunda oteli uzun süre tartışma konusu olan Veli Ağbaba, Malatya yerel medyasına yaptığı açıklamada 7 kat yerine 10 kat inşa ettiği ve emsal hakkının iki katı alan kullandığı kaçak otelinin nasıl ruhsat aldığına ilişkin soruya “En son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imar affı nedeniyle ruhsat alındı” cevabını vermişti.

‘YIKMAK İSTEDİM YIKTIRMADILAR’

Ruhsat alamadığı kaçak otel inşaatına imar barışı ile ruhsat alındıktan sonra kaçak olarak inşa ettiği katları yıkmak istediğini söyleyen Ağbaba “12 yıl Malatyalıların gözü önünde yıkılmaya ve çürümeye terk edildi. Ayrıca o olay çıktıktan birkaç ay sonra otelin üst katını yıkmak için girişimde bulundum. Maalesef hem belediye hem de bizim gibi emsali olan şirketin sahipleri yıkıma engel oldular emsal teşkil eder diye.” sözleriyle kendisini savunmuştu.

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CHP’DEN İMAR AFFI VAADİ

Deprem sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısını düzenlediği Hatay’da, imar aflarını eleştirerek “Ne yapıldı? Bol miktarda imar afları çıktı. İnsanların oturdukları konutu insanlara mezar ettiler bir de üstüne para aldılar” açıklamasında bulundu.

Ancak CHP’nin 2018 yılında “Milletimiz İçin Geliyoruz” sloganıyla yola çıktığı seçimlerinde en önemli vaatlerinden birinin ‘İmar Affı’ olduğu belirlendi. CHP 264 sayfalık 2018 yılı seçim bildirgesinde ruhsatsız yapıları yasal statüye kavuşturulacağını belirtmişti.