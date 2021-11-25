CHP'li vekiller kahvehaneden kovuldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim startını vermesinin ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinde birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller, çiftçilerin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li vekillere "HDP'den uzak durun" diyen yurttaşlara, CHP'liler pişkince cevap verdi. Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi. Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.