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Gündem CHP'li vekiller kahvehaneden kovuldu
Gündem

CHP'li vekiller kahvehaneden kovuldu

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller, çiftçilerin tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, CHP'ye "HDP'den uzak durun" çağrısında bulununca, CHP'li iki vekil kahvehaneden apar topar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:30:00 -
CHP'li vekiller kahvehaneden kovuldu

 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim startını vermesinin ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinde birtakım ziyaretler gerçekleştiren CHP'li vekiller, çiftçilerin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li vekillere "HDP'den uzak durun" diyen yurttaşlara, CHP'liler pişkince cevap verdi. Ziyaret esnasında vatandaşların eleştirileriyle yükselen tansiyon, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adı geçince zirve yaptı. Vekillerden birisi "Demirtaş, mahkemelerde yargılanıp ceza almadığı için suçsuzdur. Ceza aldığı an suçludur. Onun cezasını kanunlar, adalet önünde versin." dedi. Bu sırada araya giren bir vatandaş, "CHP iktidar olmak istiyorsa HDP'den uzak duracak." dedi. Bu anları bazı vatandaşlar alkışlayarak karşıladı. CHP'li iki vekil ise bu sözlere tepki gösterdikten sonra kahvehaneden ayrıldı.

 

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