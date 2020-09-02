CHP'li vekil Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde son günlerde hareketli anlar yaşanıyor.

Yerel seçimler öncesi Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nı yaptığı CHP'de "cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabı aranıyor.

2023 yılında yapılacak olan seçimle ilgili CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski milletvekili Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gibi isimler öne çıkarken Kılıçdaroğlu'nun aklında ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğu iddiaları partiyi karıştırmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü köşesine CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir açıklamayı taşıdı.

İsmini açıklamadığı CHP'li bir milletvekiliyle görüştüğünü aktaran Turan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Aramızda eski bir CHP milletvekili de vardı. Hemen herkesin tanıdığı ünlü bir isim… Fakat, onun iznini almadığım için adını yazmıyorum.

Dedi ki: 'CHP yönetiminde yakın dostlarım var. İddia ediyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül'dür.'

Ben 'Bu seçim öncesiydi. Meral Akşener kabul etmeyince vazgeçmemiş miydi?' dedim.

O ısrar etti: 'Hayır, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak onu öne sürecek.'