CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, skandal sözlere imza attı. Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye kin kustu. .Özkoç, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ için ‘Ne istediniz de vermedik' sözlerini dile getirince, AK Parti milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı.

"15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimidir. Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir. Burada yaşamını yitiren şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize minnetlerimizi iletiyorum. Dershaneler, siyaseti araç kullanmak. Bu dönemde kim FETÖ’ye daha çok yardımcı olmuştur. Bunun cevabını sayın Cumhurbaşkanı söylemiştir. ‘Okul için yer verdik, yurt dışında destek istedik. Ne istediniz de vermedik’ demiştir. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde FETÖ darbe girişiminin zeminini hazırlayan Zekeriya Öz’ün önü açılıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı gizli tanık ile hapse girdi. Vatanseverler yargılanırken ölüyordu. Adil Öksüz denilen sözde imam Türkiye’de cirit atıyordu. Ankara’da CHP milletvekilleri ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşlarımız ‘Öleceksek bu çatı altında ölelim’ dedi. Çünkü bu ülke hepimizindir. Darbe engellendi. Darbeyi ne MİT ne bir istihbarat birimizden öğrendik. Enişteden öğrenildi. Adil Öksüz’e eline pasaportu verildi. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak çıktı. “Hata ettik” dedi bunu söyleyen hâlâ Cumhurbaşkanı. Fethullahçılara çocukluktan beri görüşen, Fettah Tamince yargıdan tertemiz çıktı"